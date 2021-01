Benedetta Rossi costretta a chiudere l’agriturismo: il motivo che spiazza

La food blogger, Benedetta Rossi, ha avuto un po’ di difficoltà negli ultimi tempi. È stata, infatti, costretta a ritirarsi dai social per salvaguardare il rapporto col marito e il lavoro.

Non tutti sanno che purtroppo Benedetta Rossi è stata costretta a chiudere la sua attività, un agriturismo che vantava un bel po’ di clienti.

Ma qual è il motivo che l’ha spinta a prendere questa decisione? Oggi faremo un po’ di chiarezza sui suoi problemi.

Benedetta Rossi costretta a chiudere il suo agriturismo

Annunciando il suo addio momento ai social, la food blogger Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili, hanno lasciato tanti punti interrogativi nelle mente dei fan. In effetti, non tutti sanno, che Benedetta è stata costretta a chiudere anche un’attività che aveva da anni.

Le persone che desideravano un po’ staccare la spina dalla frenetica vita cittadina potevano trovare ristoro nell’agriturismo. Certo le attività televisive e social hanno fatto sì che Benedetta dedicasse sempre meno tempo all’agriturismo.

Le richieste di soggiorno sono poi aumentate progressivamente con la sua popolarità sempre maggiore. A tutti followers che volevano fare richiesta si soggiorno Benedetta ha risposto che purtroppo ha deciso di chiudere la sua attività. Ma per qualche motivo? Ecco tutta la verità.

La verità sulla chiusura dell’agriturismo

Una follower della food blogger ha chiesto chiarimenti circa la chiusura improvvisa dell’agriturismo:

“Ciao Benedetta, vorrei sapere se è vero che hai un agriturismo dove poter soggiornare”.

Essendo una persona onesta, limpida e chiara, Benedetta non ha potuto fare a meno di rompere il silenzio sulla vicenda e chiarire il motivo della chiusura.

Al follower ha spiegato:

“Il nostro agriturismo da quest’anno è chiuso. Comunque è una struttura piccolissima che non aveva possibilità di ospitare molte persone. Ecco perché non lo abbiamo mai pubblicizzato”.

In effetti erano in pochi quelli che sapevano della sua esistenza. La Rossi ha in mente di metterne su uno più grande? Sicuramente vi terremo aggiornati sulle sue intenzioni future.