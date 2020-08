Benedetta Rossi, l’addio sui social spaventa i fan: ‘Sono stravolta’

Benedetta Rossi, l’assenza sui social preoccupa i fan: la food blogger spiega cosa è successo in questi giorni

Per tutti gli amati della cucina, Benedetta Rossi è una vera e proprio star. La food blogger è autrice di una serie di programmi di successo ed è sempre super attiva sui social.

In questi giorni, la sua assenza sui principali social network ha preoccupato non poco i fan. Lei stessa, tramite una Instagram stories, ha spiegato cosa è successo.

Benedetta Rossi, l’assenza sui social preoccupa

Una delle cuoche più amate sui social è, senza alcun dubbio, Benedetta Rossi. E’ il volto fisso di ‘Fatto in casa per voi’ e, negli ultimi anni, ha riscosso un enorme successo sul web per i suoi programmi tramite i quali condivide segreti in cucina per realizzare ricette gustose.

Oltre ad essere molto amata su Youtube, il suo profilo Instagram vanta oltre 3.1 milioni di follower dove non manca mai di condividere i momenti più importanti non soltanto della sua vita professionale ma anche privata. Con i suoi fan è solita raccontare tutto quello che succede nella sua quotidianità.

Tuttavia, in questi giorni la moglie di Marco Gentili non ha postato alcuna stories e questo ha allarmato i suoi seguaci. Cosa sarà successo?

Le stories della food blogger

Tramite il suo account Instagram, Benedetta Rossi ha spiegato il motivo della sua assenza. La food blogger, infatti, ha reso noto le ragioni che l’hanno indotta a non essere molto attiva sul web negli ultimissimi giorni.

Stando a quanto affermato dalla cuoca, ci sono diversi progetti lavorati in corso. La settimana scorsa ha dichiarato di essere stata impegnata con con le riprese della nuova stagione del suo cooking show. Le sue parole hanno di certo tranquillizzato i suoi fan che da anni la seguono.