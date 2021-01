Benedetta Rossi, capelli stravolti: col rosso fuoco è irriconoscibile

Siamo abituati a vederla in Tv con colori decisamente meno audaci. Benedetta Rossi, infatti, non sembra lei in uno scatto postato sui social.

Tantissimi i fan della food blogger, Benedetta Rossi, che in queste ore sono in forte apprensione per lei. Siamo abituati a vederla sempre sorridente e con la battuta pronta nel suo noto programma di cucina ottenuto grazie al grande riscontro mediatico sui social.



Purtroppo, come in molti già sanno, Benedetta sta attraversando un momento non proprio positivo dal punto di vista personale ed è per questo che ha scelto di dire addio, almeno provvisoriamente al mondo che l’ha resa celebre a livello internazionale.

Benedetta Rossi, qual è il vero motivo del suo allentamento?

Si è parlato di crisi coniugale tra Benedetta Rossi e Marco Gentili alla base della decisione presa dalla marchigiana. Ma in molti pensano si possa trattare di un semplice momento down che la cuoca vuole vivere senza dare troppe spiegazioni- come è giusto che sia- al suo pubblico affezionato.

Tutti abbiamo bisogno di un po’ di privacy cosa che viene fortemente a mancare quando si diventa celebri come lei. Un momento di stanchezza, infatti, nel post che ha fatto il giro del web, lei stessa ha specificato di volersi allontanare per recuperare le energie dopo un anno ricco di successi e soddisfazioni lavorative.

Il look di Benedetta che nessuno ricordava

Non tutti i fan, nemmeno quelli più ‘innamorati’ ricordano una Benedetta Rossi tutta rossa come quella in foto. La marchigiana Benedetta Rossi oggi ha un aspetto semplice, un look normale sia nell’abbigliamento che nel trucco.

La sua chioma è corta esaltata da un taglio sbarazzino, scalato è un bel color caldo, un nocciola. Ma essendo un tipo che adora cambiare, Benedetta negli anni ha cambiato più volte colore e taglio.

Solo qualche anno fa, infatti, esibiva un taglio cortissimo, con una fila laterale caratterizzato da un colore però tutt’altro che sobrio: un rosso fuoco con qualche sfumatura più chiara.

Ovviamente, sia con i capelli in un modo che in un altro Benedetta resta sempre l’amata food blogger che in tanti stimano, ma voi come la preferite? Rivelateci il look che vedete più adatto a lei!