Benedetta Parodi risveglio traumatico: ‘Un casino mostruoso’

La conduttrice di Back off Benedetta Parodi ha raccontato ai fan, nelle sue ultime stories, la sua rocambolesca mattinata.

La bellissima Benedetta Parodi è molto seguita sui social ed è per questo che non manca mai di aggiornare i suoi profili, in particolare IG dove ama condividere le foto molto invitati dei suoi manicaretti.

Ma non solo piatti di gustose pietanze, Benedetta racconta anche i suoi programmi della giornata e quelli che sono gli episodi particolari della sua vita come quello che l’ha vista costretta, stamattina, ad un piccolo tour de force.

Benedetta Parodi, risveglio traumatico: ecco cosa è successo

Sono tante le persone che seguono sui social Benedetta Paordi. In molti, infatti, avranno sentito il suo sfogo mattutino in cui ha raccontato, per filo e per segno, cosa è successo poche ore fa.

La sua giornata è iniziata prestissimo nonostante non avesse particolari impegni durante la giornata. Ma cosa è successo? La bravissima cuoca della TV spiega nelle sue stories come sono andati i fatti.

Benedetta e il casino mostruoso di Matilde

La ‘colpevole’ del suo turbolento risveglio è senza ombra di dubbio la figlia Matilde: la ragazza non trovava le chiavi della sua macchina e rischiava di fare tardi a scuola. Così ha svegliato la sua mamma perchè l’accompagnasse in stazione ma proprio quando Benedetta stava per uscire di casa si è accorta che le chiavi erano proprio sotto la sua borsa all’ingresso.

Uno dei primi posti da esplorare nella ricerca delle chiavi.

Così, Benedetta si è trovata già sveglia prestissimo e senza nulla di particolare da fare. Ma la conduttrice si ritiene comunque fortunata di avere del tempo libero da sfuttare.