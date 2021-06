Sangiovanni drastico sul rapporto con Giulia: ‘Oggi non la voglio più’

Il cantante che ad Amici è arrivato secondo ha visto nella casa di Amici sbocciare l’amore con Giulia. Ecco com’è oggi il loro rapporto.

Su DiPiù Sangiovanni ha voluto parlare un po’ di questa avventura speciale che ha rappresentato per lui Amici. Qui ha trovato la fama, il successo e soprattutto l’amore con Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione.



Il cantante ha sempre rivelato di essere molto fiero della sua ragazza e di come abbia anche reagito al successo. Le loro vite non sono più le stesse ma entrambi stanno cercando di rimanere quanto più ancorati alla realtà.

Sangiovanni e il rapporto con Giulia oggi

Dopo il programma chiaramente Sangiovanni e Giulia si sono dovuti allontanare, per impegni lavorativi non compatibili. Il cantante, infatti, confessa:

Com’è stato ritrovarsi fuori dalla casetta di Amici? Diciamo che è stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta.

Ma poi aggiunge:

Quello spazio e libertà adesso non li voglio più. Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio“.

Più volte nella scuola è andato in crisi per aver perso quella sua ‘libertà’ ma adesso Sangio non la vuole più. Come non essere d’accordo oggi con le sue parole da persona innamorata? E’ a condivisione che rende speciale un rapporto, d’amore o d’amicizia che sia.

Il rapporto con Maria De Filippi

Non può mancare un pensiero per la conduttrice di Amici, Maria De Filippi:

“È stato come realizzare un sogno, e in fondo Maria mi ha subito capito. Lei ha compreso subito chi ero. Io sono un timido, lei è riuscita a tirare fuori le mie fragilità, che maschero bene. Io sono arrivato senza aspettative, ho vissuto di istinto ed emozioni”.

Delle belle parole che ancora una volta confermano quanto sia speciale Maria per tutti i ragazzi che hanno la fortuna di incontrarla sul proprio cammino artistico e non.