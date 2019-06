Belen Rodriguez, nozze bis con Stefano De Martino: ecco la data e la bellissima location

Belen Rodrigue e Stefano De Martino di nuovo sposi per la gioia di Santiago: ecco dove e quando il grande giorno

I fan hanno sperato a lungo che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino rifiorisse l’amore, e dopo tante preghiere il loro ‘desiderio’ e quello del piccolo Santiago si è avverato.

I due infatti dopo alcuni anni di matrimonio, hanno attraversato un lungo periodo di crisi, nel corso della quale comunque hanno mantenuto un rapporto sereno per amore del loro bellissimo Santiago, il cui sguardo si è acceso ancor di più, da quando i suoi genitori sono di nuovo insieme.

Belen e Stefano di nuovo sposi: data e location

La showgirl argentina e il conduttore di ‘Made in Sud’, hanno voglia di gridare al mondo quanto il loro amore sia più forte di prima, e pare lo faranno scambiandosi nuovamente la promessa. Infatti pare che in questi giorni sia arrivata la conferma, del tanto chiacchierato matrimonio ‘bis’.

Quando e dove si celebreranno le Nozze? Voci di corridoio rivelano che Belen Rodriguez e Stefano De Martino, diranno di nuovo si il 20 Settembre, proprio in quella data dell’anno 2013, i due si erano promessi per la prima volta amore eterno.

Dopo la data, arriva la soffiata sulla Location, la quale pare sarà la suggestiva Isola Ibiza, tra le più belle delle Baleari, dove i due attualmente stanno godendo non solo di giorni intensi di relax, ma la Showgirl sta partecipando ad un servizio fotografico fasciata di un bellissimo abito bianco. La coppia al momento non ha ne confermato ne smentito la notizia, sarà un segno? Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

Belen Rodriguez Incinta?

A seguito del post pubblicato sul suo profilo instagram, in cui si mostra con il numero 3 dipinto sul voto, i rumors sulla presunta gravidanza della Showgirl argentina si sono fatti più insistenti. Belen Rodriguez incinta di 3 mesi? A lanciare il campanellino, non è solo il 3 sul viso ambrato della bella argentino ma anche la didascalia che ha accompagnato il post ‘Something new is coming’, che in italiano vuol dire ‘qualcosa di nuovo sta arrivando’.

Sulla gravidanza non si hanno ancora notizie ufficiali, ciò che è certo è sicuramente che la storia tra i due stia proseguendo nel verso giusto, e di questo ne siamo tutti felici, soprattutto Santiago, che per lungo tempo ha atteso questo momento.