Belen Rodriguez il costume scivola via: prova a coprirsi con le mani ma si vede tutto

Belen Rodriguez baciata dal sole ad Ibiza: lo scatto in topless stuzzica la fantasia dei follower

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra ormai essere giunta al capolinea.

La showgirl argentina ha deciso di voltare pagina e di partire per Ibiza: l’ultimo scatto in topless manda in tilt la rete.

Belen Rodriguez baciata dal sole

Una delle showgirl più amate del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, Belen Rodriguez. E’ entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima ed è riuscita a conquistare tutti non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per il suo immenso talento ampiamente dimostrato in veste di conduttrice, attrice, ballerina e cantante. Di recente, è stata al centro delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con suo marito, Stefano De Martino. Non sono ancora noti i motivi che hanno spinto la coppia a dirsi nuovamente addio anche se si è molto chiacchierato del presunto flirt del ballerino napoletano con Alessia Marcuzzi, prontamente smentito sui social. (continua dopo il post seguente)

Ad ogni modo, la showgirl argentina ha deciso di concedersi qualche giorno di relax nella sua amata Ibiza e ha condiviso su Instagram uno scatto che ha lasciato tutti senza parole.

La showgirl argentina in topless ad Ibiza

La bellissima Belen Rodriguez è molto attiva sui social dove vanta oltre 9.6 milioni di follower che non si perdono mai un suo post. Di recente, la showgirl argentina ha deciso di lasciare il nostro Paese per raggiungere Ibiza e concedersi qualche giorno di relax, così come mostrano le foto condivise su Instagram.

L’ex moglie di Stefano De Martino ha deciso di stupire tutti con uno scatto da capogiro. Di cosa si tratta? E’ in topless e cerca di coprire il suo seno con le mani.

Come sempre, la foto in questione ha collezionato tanti like e commenti.