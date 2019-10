Belen Rodriguez non ha mai nascosto il suo lato piccante. In una foto sui social con Stefano De Martino accenna ad un giochetto piccante intrigante

La bellissima Belen Rodriguez ogni giorno fa impazzire i fan sui social. La strepitosa showgirl argentina, infatti, ha pubblicato una foto insieme a suo marito Stefano De Martino scrivendo una didascalia senza freni e decisamente bollente.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, innamorati più che mai

La bellissima conduttrice e showgirl argentina, Belen Rodriguez, è molto attiva sui social. La giovane infatti, ha pubblicato proprio nelle ultime ore, una foto insieme a suo marito Stefano De Martino, con una didascalia molto piccante. I due come in molti sanno, sono tornati insieme da poco dopo una lunga crisi tra i due. Da quanto riportato sui giornali la coppia si è ricongiunta dopo un lungo periodo di lontananza.

I due sono senza dubbio una delle coppie più amate e apprezzate del momento. Dopo tre anni di separazione ormai, sembrano essere inseparabili. La stessa Belen infatti, pubblica spesso foto e video con il suo amore Stefano anche con didascalie molto piccanti, come ha fatto nelle ultime ore.

Belen a Stefano “Ti mangio tutto”

Belen e Stefano ormai sono una coppia fissa, sono innamorati e felici più che mai. La stessa Belen infatti, ha pubblicato nelle ultime ore una stories dove insieme a suo marito, in occasione della festa dei nonni, si sono immortalati in uno splendido selfie, alla luce del tramonto, su una bellissima barca. Una foto che però non è passata inosservata agli occhi attenti dei suoi fan. La sensuale argentina ha fatto impazzire i fan con una piccante didascalia:

“Ti mangio tutto”

Una frase che ha scatenato i fan della coppia, gli stessi, che sperano vivamente, che la voce sulla presunta gravidanza di Belen sia vera. Pare infatti che Stefano e Belen, abbiano trovato finalmente la sintonia e la chimica di un tempo e hanno finalmente riunito la famiglia anche per amore di Santiago, ma in molti sperano che la loro sia una famiglia più allargata con l’arrivo di un nuovo pargolo.