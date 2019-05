Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ancora più uniti di prima. Da quando sono tornati insieme, si amano ancora di più. La loro passione in un video

Continuano a rilasciare sui loro profili momenti romantici e pillole di vita quotidiana Stefano de Martino e Belen Rodriguez, pillole dolci che vengono inghiottite con gioia dai fan, che non smettono di tifare per questo tanto atteso e stupefacente ritorno di fiamma.

La ‘pillola’ di oggi è stato un bacio passionale con cui il danzatore partenopeo ha deliziato le labbra della modella, che, per non far mancare nulla ai follower, lo ha spiattellato sulla piazza web.

Tra le sue Stories, Belen ha fatto comparire un paio di filmati in cui ha giocherellato con Stefano De Martino, ma soprattutto in cui si vede come lui la baci con profondo ardore e rinnovato amore. Questo amore bis non sembra proprio avere limiti e pare destinato a durare.

“Ce l’hai con me? Ce l’hai con me?” ripete scherzoso il conduttore di Made in Sud, mentre viene ripreso dalla sua Belen che, altrettanto simpaticamente risponde: “No mai, non mi arrabbio mai con te”.

Il bacio passionale

A questo punto Stefano si solleva di scatto dal divano, va verso l’argentina e la bacia: non riescono a resistersi! Stefano e Belen dovrebbero presto ritrovarsi uniti anche sulla prospettiva lavorativa, stando a quanto riportato da 361 Magazine.

La testata online, nei giorni scorsi, ha difatti rivelato che i due saranno al timone de La notte della Taranta, evento che andrà in onda su Rai 2 il 25 agosto 2019.

Si attendono conferme ufficiali, anche se l’indiscrezione non sembra proprio campata in aria visto che il ballerino è ormai di casa sulla seconda rete del servizio pubblico e considerando che anche Belen pare piacere sempre più in Viale Mazzini, che l’ha desiderata in qualità di giudice nell’ultima edizione di ‘Sanremo Young’.

La pagina fan dei due ha subito pubblicato un video, probabilmente vecchio che mostra una vecchio video della loro passione bruciate.