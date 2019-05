Belen Rodriguez e Stefano de Martino sembrano essersi ritrovati in pieno, dopo il periodo separati adesso è tutto uno scoppio di passione e dolcezza

Il tenero risveglio dell’ex ballerino di casa De Filippi: Belen coccola suo marito

Belen Rodriguez ha voluto condividere su Instagram, social che utilizza maggiormente per rimanere in contatto con i suoi fan, le tenerezze del risveglio. La Rodriguez riprende il compagno Stefano De Martino durante il suo dolce dormire e posta le immagini sulle sue stories.

Subito dopo queste tenere riprese, la showgirl ha deciso di regalare una buona colazione al marito, portandogliela a letto. Caffè, fette biscottate, burro e crema di nocciole. Non si può certo dire che Belen non vizi De Martino con le sue attenzioni.

Belen e Stefano: i dolci scatti mattutini

I due sembrano amarsi più di prima e scelgono di condividere, felici, momenti della loro quotidianità di coppia e genitori. Certi piccoli gesti svelano la volontà di ricostruire l’idilliaco rapporto che si era interrotto qualche anno fa

Nelle clip seguenti condivide anch’esse su Instagram, vediamo il ragazzo che gioca con il figlio Santiago mentre mamma Rodriguez filma: la colazione e il suo amore sono bastate per ricaricare il ballerino per la giornata!

Periodo meraviglioso, quindi, per i tre: Stefano può inorgoglirsi del successo di Made In Sud, Belen è ormai un affermato volto di Canale 5

Rodriguez e De Martino un secondo figlio e forse un secondo matrimonio

Ma le soddisfazioni più grandi sembrano arrivare proprio dalla vita privata e dalla voglia di ricostruire il loro nido familiare. In attesa dei nuovi impegni, tutto l’impegno è investito su una romantica quotidianità. Il cuore prima di tutto, insomma.

Colui che più beneficerà di questa armonia sarà senza dubbio il piccolo Santiago che ora più godersi in pieno l’affetto dei suoi genitori. I due adesso stanno pensando ad un secondo figlio e perchè no, anche a delle seconde nozze.