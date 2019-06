Stefano De Martino ha sposato Belen Rodriguez di nuovo: Santiago suggella la loro promessa

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sposi per la seconda volta. La coppia rinnova le promesse all’interno di un ristorante insieme al loro piccolo Santiago

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ritornata di nuovo insieme. I due ormai non si nascondono più e già da qualche mese, dopo una dura separazione, fanno coppia fissa.

Belen e Stefano sembrano molto innamorati, forse più di prima. I due infatti sui social si dicono molto felici e innamorati l’uno dell’altro. Per la gioia dei fan, infatti, la coppia amatissima dal pubblico è ritornata insieme, grazie anche all’amore che lega entrambi al loro piccolo Santiago.

Belen Rodriguez e Stefano di nuovo sposi

La coppia ormai è tornata insieme già da un po di tempo e a giovare di questa loro unione, non è solo la loro famiglia, ma sopratutto il loro piccolo Santiago che purtroppo ha dovuto sopportare la separazione dei suoi genitori fin da piccolo. Belen Rodriguez però adesso ha ritrovare la serenità.

Ieri pare che la bellissima showgirl argentina e il ballerino e conduttore napoletano sembrano essere molto innamorati. Una separazione che forse ha fatto riscoprire ad entrambi di provare ancora dei sentimenti l’uno per l’altro.

Le prove del matrimonio di Belen e Stefano

Per l’occasione infatti i due hanno deciso di rivivere le emozioni e la gioia del matrimonio in un ristorante, inseme al loro piccolo Santiago. Il piccolo infatti, come un bravo prete, li ha dichiarati di nuovo marito e moglie:

“Vi dichiaro marito e moglie. Può baciare la sposa”.

I due hanno ricordato il fatidico “Si” e hanno concluso con un bacio romantico. Il tutto è stato celebrato davanti agli occhi di parenti e amici che hanno ripreso il “matrimonio” in un dolce video postato in un Instagram Stories della bella showgirl. Insomma sembra che la storia tra Belen Rodriguez e Stefano stia andando a gonfie vele, ma in molti si chiedono quand’è che la coppia regalerà un bel fratellino o una sorellina al piccolo Santiago?