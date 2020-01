‘Glielo lecca tutto’ Belen a letto con Stefano: le foto private fanno il giro del web

Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono una delle coppie più apprezzate dal nostro pubblico. I due sono recentemente tornati insieme dopo una lunga separazione, più affiatati e innamorati che mai.

Molto seguiti sui social la showgirl argentina e il ballerino di Amici amano condividere con i propri fan ogni istante della propria quotidianità insieme al loro piccolo Santiago, frutto del loro amore.

Dopo la chiacchieratissima presunta seconda gravidanza della conduttrice di Tu Si que Vales, poche ore fa l’amatissima coppia é ritornata al centro del gossip a seguito di alcuni scatti ‘piccanti’ pubblicati su Instagram. Scopriamo di più.

Belen Rodriguez e Stefano piccanti sotto le lenzuola

La Showgirl Argentina Belen Rodriguez e il presentatore di Stasera tutto è possibile, dopo il Natale tutto Napoletano hanno deciso di volare in Svizzera per trascorrere in tranquillità gli ultimi giorni del 2019 e i primi istanti del 2020.

La dolce famiglia De Martino sta in queste ore godendo di una spensierata vacanza sulla neve, sapientemente documentata sui social con scatti e video.

Tra questi però uno in particolare ha catturato l’attenzione dei fan.

Belen e Stefano infatti si immortalano in un momento privato di fine anno. Lo scatto social bollente ha mandato i fan in tilt.

Belen tira fuori la lingua e lecca il naso di Stefano, fan in delirio

La Showgirl Argentina si mostra insieme a suo marito mezzo nudo nel letto per dare la buonanotte a propri fan, tra effusioni e coccole. Una buonanotte di fuoco si potrebbe osare.

Belen, tira fuori la lingua toccando maliziosamente il volto del bel conduttore.

Un ultimo dell’anno coi botti per la foto che ha ottenuto immediatamente moltissimi Like e commenti da parte degli utenti della piattaforma social diventando virale: