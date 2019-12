Il corpo nudo tutto sudato in sauna, Belen Rodriguez alza la temperatura dei social con il suo scatto piccante

Il corpo nudo tutto sudato in sauna, Belen Rodriguez alza la temperatura...

Belen Rodriguez atomica sui social: la showgirl argentina indossa un bikini striminzito che mette in evidenza il suo fisico da urlo

La sua bellezza e la sua sensualità hanno davvero conquistato tutti. Belen Rodriguez è tra le donne più belle e seguite del panorama televisivo italiano: fascino latino e forme mozzafiato lasciano senza parole i suoi ammiratori sempre pronti ad inondarla di complimenti, proprio come è successo poche ore fa. La conduttrice argentina ha condiviso uno scatto davvero sensuale che la ritrae in sauna ma quel che ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci è il bikini che indossa: fa fatica a contenere le sue forme esplosive.

Belen Rodriguez: sauna rilassante

E’ una vera e proprio star dei social. Il profilo personale di Instagram di Belen Rodriguez vanta oltre 9,1 milioni di followers che non si perdono mai un suo post. La moglie di Stefano De Martino è molto attiva sui social dove è solita condividere momenti importanti della sua vita quotidiana. Come mostrano le recenti foto condivise su IG, la showgirl argentina sta trascorrendo gli ultimi giorni del 2019 in montagna insieme alla sua famiglia, concedendosi un po’ di relax.

Poco ore fa ha mandato in delirio il web con una foto da urlo in sauna: il bikini è striminzito e lascia ben poco spazio all’immaginazione.

La showgirl argentina indossa un bikini minuscolo

La modella argentina sa come catturare l’attenzione dei suoi seguaci. Nelle ultime ore ha condiviso un nuovo scatto direttamente da Sankt Moritz, nella sauna dell’hotel di lusso in cui alloggia insieme alla sua famiglia.

Nel dettaglio, la conduttrice di Tu sì que vales indossa un bikini marrone davvero striminzito che fa fatica a contenere le sue forme esplosive. Stesa sui gradoni di legno della sauna, la moglie del ballerino napoletano mostra il suo corpo e le sue forme mandando in tilt il web.