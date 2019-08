Belen Rodriguez incidente piccante, mostra troppo per errore – Foto

Belen Rodriguez è in vacanza con il suo Stefano e il loro bambino Santiago. Ovviamente il cellulare cattura tutto ma questa volta sin troppo

Attualmente ad Ibiza, Belen Rodríguez, Stefano de Martino e Santiago de Martino si stanno godendo la loro vacanza d’amore per staccare un po’ dallo stress della vita quotidiana.

Naturalmente Belen documenta quotidianamente tutto sul suo profilo di Instagram: i tre sembrano davvero viversi alla grande ad Ibiza e appaiono sempre più affiatati.

Belen Rodriguez e la storia bollente

I due inoltre stanno inserendo numerose foto su Instagram che testimoniano veramente il loro stato attuale in quanto famiglia: in particolare la showgirl si è mostrata in bikini e, in special modo, mentre è intenta in un gesto davvero ‘bollente’.

Agli occhi dei più curiosi infatti non è passato inosservato il dettaglio bollente: pare, difatti, che Belen Rodriguez, mentre si trovava in cucina intenta a preparare qualcosa ai suoi due “maschietti” di casa, abbia mostrato qualcosa di troppo ai suoi followers. Subito dopo, si è perciò coperta, nel corso della registrazione di una sua storia su Instagram.

Belen continua ad infiammare i social

Belen, comunque sia, sta davvero infiammando i social. Si mostra su Instagram più volte di quelle che il cuore dei suoi poveri fan è disposto a sopportare: il suo profilo è sempre più bollente e al contempo sempre più criticato.

Molti commenti sulla Rodroiguez e sulle sue foto decisamente calde

Infatti, molti sostengono che il profilo della Rodríguez sia eccessivamente hot e che non sia accettabile che una mamma si “riduca” in quel modo solo per avere qualche followers in più.

“Sei una mamma, suvvia”

“Di male in peggio in questo profilo”

“No comment, Belen”

Insomma, non proprio dei complimenti per la Rodríguez, che ovviamente, essendo mamma, deve preservare ancora di più la sua immagine.