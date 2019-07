Belen Rodriguez, è tra le showgirl più apprezzate del momento. Da qualche mese, dopo diversi anni di rottura, è tornata insieme al ballerino Stefano De Martino, ricostituendo la famiglia per amore del piccolo Santiago.

Secondo fonti ufficiali, sono da poco ricominciate le registrazioni del fortunato format, ‘Tu si Que Vales’. Ma le anticipazioni rivelano che alla prima puntata del noto talent show, la Rodriguez sarà assente, per problemi di salute.

A tal proposito secondo gli insider, la showgirl argentina avrebbe inviato un certificato medico. Dopo gli insistenti rumors sulla seconda gravidanza della moglie di De Martino, è naturale chiedersi Belen Rodriguez è incinta?

Come già riferito sono da poco terminate le registrazioni della prima puntata di ‘Tu si Que Vales’, a cui però la showgirl argentina non ha potuto prendere parte a causa di problemi di salute, giustificati da apposito certificato.

La produzione, però, ha deciso di portare avanti le registrazione, a cui hanno preso parte solamente Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Secondo quanto rivelato dal settimanale ‘Chi’, Belen Rodriguez in merito al certificato inviato alla produzione di ‘Tu si Que Vales’, avrebbe smentito qualsiasi voce sulla sua gravidanza.

Infatti, la sua assenza non è stata dovuta ai sintomi di una gravidanza ma ad un ‘malore passeggero’:

‘Belen Rodriguez ha spedito un certificato medico e non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata, che è stata registrata regolarmente senza di lei’