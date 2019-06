Belen Rodriguez dimentica le mutandine, lo scatto bollente fa il giro del web

Belen Rodriguez ha più di una dote e una di queste è proprio quella di essere sensuale senza essere volgare: una prova? La sua ultima foto

Una foto che farebbe girare la testa anche ad un cieco. Belen Rodriguez, anche adesso che è di nuovo sentimentalmente impegnata con il suo Stefano De Martino, non può fare a meno di esibire il suo bellissimo corpo, ma sempre con grazia ed eleganza. Ovviamente, purtroppo, i commenti sul web non sono sempre delicati e fini.

Belen Rodriguez posa senza slip

Lo scatto bollente di Belen Rodriguez ha fatto in poche ore il giro del web. La showgirl, infatti, come ha sottolineato ironicamente qualche follower, durante lo shooting ha ‘dimenticato’ le mutandine, almeno così sembra dallo scatto. La sua bellezza però non ha niente di volgare. Belen potrebbe stare completamente senza vestiti e risultare perfettamente in armonia con il contesto, senza sbavature.

Ma la showgirl, riesce ad essere così bella, anche perché quello estetico non è il suo unico ‘talento’. La Rodriguez, anche grazie ai programmi che le ha affidato la Regina di Canale Cinque, Maria De Filippi, ha dimostrato di essere una grande conduttrice, un’intrattenitrice e una brave cantante-ballerina.

Belen e il secondo figlio con Stefano De Martino

Adesso che con Stefano De Martino tutto è tornato alla normalità pare che i due abbiano intenzioni di risposarsi, proprio come accade nelle celebre soap, come Beautiful e simili. Insomma, prima ci si lascia, poi ci si riprende. Una metafora perfetta dell’amore che ha i suoi alti e bassi e che spesso ci spinge a prendere decisioni sbagliate e affrettate.

Belen Rodriguez e Stefano starebbero pensando non solo ad un altro matrimonio, ma anche ad un altro figlio. Il piccolo potrebbe fare compagnia a Santiago, il primogenito della coppia più seguita di Italia. Un ritorno d’amore che ha fatto sognare i più romantici.

Ecco lo scatto che in poche ore ha fatto il giro del web.