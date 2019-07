Belen Rodriguez ‘Mi piace presa da dietro’: la posizione preferita e le confessioni intime

Belen Rodriguez ha lasciato sfuggire le sue più intime confessioni. La compagna di Stefano De Martino ha lasciato tutti senza parole

Il noto programma televisivo di Italia1 le Iene, decide di sottoporre ai Vip delle domande piuttosto piccanti.Ecco come hanno risposto di Belen Rodriguez, Stefano de Martino e molti altri.

L’intervista delle Iene ai Vip

Il programma televisivo le Iene ha deciso di condurre un’intervista a campione tra i Vip della tv Italiana. La domanda alla quale dovevano rispondere è stata: “quando hai fatto sesso la prima volta?” fino a scendere nei dettagli più intimi.

Molte sono state le coppie note della televisione Italiana intervistate, e non solo ecco le risposte che hanno dato…

Tra i tanti che hanno deciso di rispondere ci sono anche Stefano de Martino e Belen Rodriguez, coppia che ha fatto molto parlare sopratutto ultimamente per il lor ritorno di fiamma.

Infatti Belen e Stefano sono tornati insieme dopo aver divorziato qualche anno fa. Nell’intervista hanno dichiarato di averlo fatto in albergo dopo una fuga dai paparazzi. Ma le confessioni non finiscono qui! Infatti Belen nel spiega anche qual’è la sua posizione preferita.

Le risposte di Cracco, Marco Carta e molti altri

L’intervista continua e la domanda è sempre la stessa, questa volta rispondere è il famoso chef Carlo Cracco che ammette di averlo fatto per la prima volta molto tardi e risponde ironicamente:

prima andavo di Federica, mano amica

Marco Carta invece ammette di averlo fatto a 16 anni e coglie l’occasione per porgere le sue scuse alla zia, dicendo di non prendersela perchè era in camera sua.

Poi è il turno di Alessandro Borghi che risponde in modo molto divertente dicendo:

“Ho fatto cilecca quasi tutte le prime volte fino ai vent’anni”

Una delle risposte più strane è quella di Cassano, che quando gli viene chiesto quale fosse il posto più strano in cui l’ha fatto il calciatore risponde:

“Fuori dalla macchina, in mezzo alla strada, di notte però… era buio”

L’intervista continua con molte altre risposte divertenti.