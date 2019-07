Belen Rodriguez senza trucco ‘Peli sulle gambe e capelli bianchi’: insulti feroci per lo scatto acqua e sapone

Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina, criticata dal mondo del web per essersi trascurata, capelli bianchi e peli per la bella compagna di Stefano De Martino

Belen Rodriguez la bellissima showgirl argentina, è sempre stata degli ultimi anni, una delle donne più desiderate e amate dal mondo maschile. La sua bellezza e la sua simpatia ha conquistato il mondo dello spettacolo in pochissimo tempo.

Belen Rodriguez naturale

Belen Rodriguez è una donna molto attiva sui social, e negli ultimi periodi infatti, la donna sta passando un bel periodo insieme a Stefano De Martino e il loro bambino Santiago. Sono numerosi i post pubblicati dalla showgirl, ma a quanto pare alcuni particolari non sono scappati agli occhi curiosi del mondo del web. Pare infatti che la giovane sia sia mostrata in una foto completamente naturale, come madre natura l’ha creata.

Qualche ore fa, infatti la conduttrice ha messo una foto in cui si mostra acqua e sapone. Una foto che però non è passata inosservata ai followers.

Belen criticata, peli sulle gambe

La bellissima modella argentina, in questo momento si trova in vacanza insieme al suo marito Stefano De Martino e suo figlio Santiago. La donna si è fatta una foto dove si ritrae sdraiata sulla riva del mare, mentre mette in mostra il suo lato B. I followers però non hanno potuto fare a meno di notare i peli presenti sulle cosce, anche se alcuni fanno notare che sono solo peli biondi.

Nonostante ciò però alcuni però hanno notato che la showgirl ha anche molti capelli bianchi che non ha coperto con le tinture. Ma saranno veritiere queste calunnie contro la modella, o saranno detto solo per invidia?