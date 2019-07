Belen Rodriguez ‘Il pis*llo di Stefano è diventato un’elica’: i due lo fanno davanti a tutti – Video

Belen Rodriguez senza veli su Instagram: la showgirl pubblica un video privato con Stefano de Martino che in pochi minuti fa il giro del web

La bella showgirl Argentina, Belen Rodriguez, pubblica un video molto hot su Instagram per mostrare il ritrovato amore con il ballerino Stefano de Martino.

Il video che Belen ha condiviso su Instagram

Dopo essere tornati di nuovo insieme, Stefano e Belen, sembrano più affiatati ed uniti che mai! I due sono tornati ad essere una coppia da qualche tempo, dopo aver divorziato qualche anno fa.

Proprio Belen, mostra ad i suoi fan, il ritorno di fiamma con il ballerino pubblicando su Instagram un video che ha fatto impazzire il web.

La showgirl indossa un bikini mentre sta facendo un giro in barca in compagnia di Stefano e decide di immortalare in un video poi condiviso sui social, un bacio molto lungo e provocante tra i due. Il video mette in evidenza tutto il ritrovato feeling e la passione tra De Martino e la Rodriguez.

Sembra proprio che vada a gonfie vele la storia tra di loro! Anche per la gioia del piccolo Santiago. Uno dei fan di Belen ha persino commentato in maniera colorita il video:

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino

A dare la conferma del loro ritrovato amore è stata proprio la bella Argentina con una foto molto tenera condivisa sui social. La foto ha riscosso subito un grande successo, facendo sognare i fan della coppia che speravano di vederli insieme ancora una volta.

Una volta ufficializzata la cosa anche Stefano ha rilasciato qualche dichiarazione sul loro ritorno insieme, dicendo che non si è mai arreso nel cercare di riconquistare Belen.

I due si sono riavvicinati verso i primi di Aprile, infatti il ballerino si era presentato in un’intervista a Domenica In indossando nuovamente la fede al dito. Da li erano iniziate a circolare diverse voci successivamente confermate poi dai diretti interessati.