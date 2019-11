Belen Rodriguez, un grave lutto ha colpito la famiglia: il dolore della showgirl ‘Solo Dio lo sa’

Belen Rodriguez, il commovente ricordo della showgirl argentina sui social: ‘Solo Dio sa quanto mi manchi…’

Una delle showgirl straniere più amate del Bel Paese è Belen Rodriguez. La moglie di Stefano De Martino è molto attiva sui social dove non manca mai di pubblicare video o scatti della sua vita quotidiana. Questa volta ha deciso di condividere con i suoi follower un momento difficile: il lutto che ha colpito la sua famiglia qualche anno fa , il triste sfogo su Instagram.

Il ricordo di Belen Rodriguez

La showgirl argentina è solita utilizzare i social per condividere scatti che mandano in delirio il popolo del web. Su Instagram conta più di 9 milioni di follower ed è in grado di conquistare l’attenzione dei suoi seguaci anche foto molto semplici in cui trapela il suo carisma e la sua sensualità.

Belen Rodriguez ha deciso di condividere con i fan anche alcuni momenti meno belli: un messaggio dedicato ad una persona che non c’è più.

Il messaggio per il nonno

La perdita di una persona cara è una ferita destinata a non rimarginarsi mai. La showgirl argentina ha sempre messo in primo piano la sua famiglia. Tuttavia, l’armonia della sua famiglia è stata sconvolta dalla scomparsa di suo nonno Josè. Il papà di sua mamma, Veronica Cozzani si è spento a 74 anni nel settembre del 2013, pochi giorni dopo il matrimonio tra sua nipote e il ballerino napoletano. Il loro legame era davvero forte in quanto da bambina la modella argentina è cresciuta con i loro nonni. Non molte ore fa, la moglie di Stefano De Martino ha condiviso una serie di stories su IG e una di queste è dedicata proprio a suo nonno. La didascalia che accompagna lo scatto ha commosso il web: