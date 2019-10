Belen Rodriguez, incontri segreti con Andrea Damante: la tresca scoperta da Chi

Belen Rodriguez, tresca con l’ex corteggiatore Andrea Damante? Il settimanale ‘Chi’ lancia la bomba, il gossip diventa subito virale

Belen Rodriguez è tra le showgirl più desiderate del momento. Spesso protagonista di scatti bollenti e da censura nelle ultime ore è ritornata al centro del gossip a seguito di alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale ‘Chi’.

Che cosa è accaduto? Pare che durante la sua relazione con l’ex campione moto Gp, Andrea Iannone abbia avuto un tresca con Andrea Damante all’epoca fidanzato con Giulia De Lellis. Scopriamo di più.

Belen ha tradito Iannone? Il flirt tra Giulia e l’ex campione di Moto Gp una vendetta?

A distanza di quasi un anno il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha fatto emergere un retroscena piccante sulla bella showgirl argentina e il corteggiatore di Uomini e Donne, pare che i due siano stati amanti mentre erano fidanzati rispettivamente con Andrea Iannone e Giulia De Lellis.

Sarà forse per questo che il rapporto della compagna di Stefano De Martino con l’ex Tronista di Uomini e Donne siano attualmente così tesi? Il flirt tra la De Lellis e Iannone solo una ripicca? E’ questo l’interrogativo su cui ‘Chi’ ci invita a riflettere:

‘E’ lecito chiedersi allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello…’

Una relazione nata per i due volti della tv, come vendetta contro i propri ex fidanzati? Attualmente pare che la loro love story vada a gonfie vele al punto di star progettando di creare una famiglia insieme.

‘Chi’ rivela: ‘Belen in un rapporto clandestino con Andrea Damante’

Dopo lo ‘scoop’ sulla presunta relazione clandestina tra la showgirl argentina e Andrea Damante, il settimanale Chi avanza un’ulteriore ipotesi.

Ovvero, che sia questo il motivo per cui le coppie sono entrambe scoppiate?

Se così fosse allora potrebbe essere fondata l’ipotesi secondo cui l’influencer romana e il campione di moto Gp, si siano uniti per vendicarsi dei presunti tradimenti?

Chiaramente nulla di confermato o smentito. Ma saranno andate sul serio così le cose? Staremo a vedere.