Allarga le gambe e si depila davanti a tutti, Belen Rodriguez: svela il suo segreto di bellezza

Belen Rodriguez di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per essersi depilata in diretta su Instagram di fronte a migliaia di persone

La nota modella argentina famosa in Italia, Belen Rodriguez, è sempre sulla bocca di tutti! In passato è stata al centro della bufera mediatica per le varie liaison con celebri personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e per alcune scollature piccanti che hanno fatto il giro del web.

Adesso Belen Rodriguez ritorna al centro dell’attenzione del pubblico per delle dirette su Instagram, compiute assieme ai fan, durante l’assenza del marito Stefano De Martino.

La donna ha approfittato della mancanza del celebre ballerino e conduttore tv per dedicarsi al suo pubblico e per mostrare un lato inedito di sé.

Il lato inedito di Belen Rodriguez

La showgirl e modella argentina Belen Rodriguez (nota anche per la sua ‘farfallina’) in questo periodo di fase 2 si trova in casa assieme alla famiglia e al piccolo Santiago. Sta approfittando del lockdown per dedicarsi ai rapporti con i parenti e alla cura di sé.

Dopo vario tempo senza essersi depilata, infatti, la Rodriguez ha deciso di darsi una spuntatina e addirittura di farlo in diretta su Instagram di fronte a migliaia di persone!

Belen ha mostrato a tutti i suoi follower come si depila senza la classica ceretta o il rasoio. La showgirl e sorella di Cecilia Rodriguez, infatti, sembrerebbe aver trovato un metodo alternativo molto valido per eliminare i peli superflui.

Si tratta della luce pulsava, la medesima utilizzata da molti estetisti. Belen ha voluto adottare questo trattamento, perché sarebbe in grado di rallentare la crescita del pelo.

I filmati mentre si depila

L’argentina ha così realizzato alcuni filmati mentre si depila in bagno. Le immagini sono state commentate dai suoi follower, che hanno gradito la visione di questo lato inedito della showgirl e moglie di Stefano De Martino.

Belen ha pubblicizzato il macchinario di un noto brand e ha approfittato dell’assenza del marito per realizzare un vero e proprio tutorial dedicato ai fan.