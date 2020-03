La farfallina fuoriesce dagli slip, Belen Rodriguez senza vestiti manda in visibilio i fan

Belen Rodriguez, curve strizzate nel mini bikini: la moglie di Stefano De Martino manda in visibilio il web

Lei è un mix di sensualità e fascino. Stiamo ovviamente parlando di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è molto attiva sui social e, come tale, non perde mai l’occasione di condividere alcuni momenti della sua vita quotidiana con i follower. Non molte ore fa, ha condiviso una serie di IG stories in cui si mostra in bikini: il web si infiamma.

Belen Rodriguez, il primo incontro con Stefano

Sul suo account di Instagram, Belen Rodriguez ha voluto condividere con i suoi fan un bellissimo ricordo: il primo incontro con Stefano De Martino. Il loro amore è nato nel 2012 sulla pista da ballo di Amici di Maria De Filippi, quando entrambi erano già impegnati. Pare che tra loro due sia scattato il cosiddetto ‘colpo di fulmine’. Dopo qualche mese, la showgirl argentina ha confermato la storia d’amore. Dopo un periodo lontani, la coppia sembra essere più felice che mai. Belen ha postato, infatti, il video in cui si esibiscono sul palco del talent show di Canale 5 accompagnato dalla seguente didascalia:

“Quella sera me la ricordo come se fosse ieri. E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai”.

Non molte ore fa, la modella ha postato una serie di stories mozzafiato in cui mostra il suo fisico da urlo.

Curve strizzate nel mini bikini

La showgirl argentina sa come stupire i suoi follower. Nella giornata di ieri, Belen Rodriguez ha pubblicato una serie di scatti che hanno lasciato tutti senza parole.

Nel dettaglio la moglie di Stefano De Martino si riprende con il suo cellulare mentre è sdraiata su un lettino e prende il sole. Ma un dettaglio ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci: il mini bikini nero che mostra il suo fisico da urlo.