‘Stefano l’ha tradita ma aveva le sue ragioni’ Belen Rodriguez incastrata dall’amico di De Martino

Belen Rodriguez, l’amico della coppia lancia una bomba di gossip: “Stefano ha tradito la showgirl argentina”

E’ la coppia più chiacchierata del momento, quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La crisi è nell’aria ma sembra sia stato svelato il reale motivo che si cela dietro l’allontanamento del ballerino napoletano dal tetto coniugale. Un commento di un presunto amico della coppia, prontamente cancellato, avrebbe fatto luce sulle cause della loro rottura.

Belen Rodriguez: è crisi con Stefano

Nelle ultime settimane, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati al centro delle riviste delle cronache rosa per l’improvviso allontanamento del ballerino napoletano dalla sua casa di Milano. Sin da subito, si è vociferato che questo allontanamento non sarebbe avvenuto soltanto per questioni lavorative. Nei giorni scorsi, la showgirl argentina ha condiviso una lunga poesia auto celebrativa che esprime perfettamente il suo stato d’animo.

A scatenare la voci di gossip, è un commento lasciato da un presunto amico della coppia che svelerebbe le reali cause della rottura.

Il commento dell’amico

Su Instagram è apparso un commento che ha immediatamente scatenato il gossip. Si è chiacchierato molto in merito alla fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino adesso però sembra trovare conferma quella che vuole la showgirl argentina tradita dal conduttore napoletano.

Il commento che è stato prontamente cancellato, l’utente in questione si proclamava amico del ballerino:

“Sono un amico di Stefano molti di voi ci hanno visto anche insieme nelle foto. Adesso basta però. Ok, l’ha tradita, so anche con chi, e se l’ha fatto significa che aveva le sue buone ragioni. Presto spiegheranno entrambi le ragioni. Belen però ha sbagliato molto prima”.

Per il momento, la coppia mantiene massimo riserbo sulla vicenda.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Stefano De Martino massacrato in pubblico, Belen sbotta ‘Cosi capite meglio’;: lo sfogo sui social