Stefano De Martino massacrato in pubblico, Belen sbotta ‘Cosi capite meglio’: lo sfogo sui social

Belen Rodriguez, il triste sfogo sui social: “Così capite meglio. Per i coraggiosi…”, altri indizi sulla crisi con Stefano De Martino

Negli ultimi giorni, si sono fatti sempre più accessi i rumors che riguardano la crisi che ha colpito una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allontanamento del ballerino napoletano dalla sua abitazione di Milano non sarebbe avvenuto soltanto per questioni lavorative. La showgirl argentina, non molte ore fa, si è lasciata andare ad una triste confessione su Instagram.

Belen Rodriguez: il triste sfogo

Sembra che il loro matrimonio sia giunto di nuovo a capolinea. Si è chiacchierato molto in merito alla fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In uno dei sui ultimi post, la showgirl argentina ha voluto fare chiarezza sulle reali cause della rottura con suo marito.

La conduttrice ha voluto mettere a tacere chi ha ipotizzato che avesse tradito la showgirl argentina o che il loro distacco dipendesse dalle visioni familiari contrastanti e litigi. La giovane ha affermato che quando si sentirà pronta parlerà di questa storia ma non se la sente in quanto sta attraversando un momento delicato. Ad ogni modo, non molte ore fa, ha condiviso una nuova foto in cui si lascia andare in un triste sfogo.

Le parole della showgirl argentina

Non sono ancora chiari i motivi della rottura, ma Belen Rodriguez si è lasciata andare in un triste sfogo. Il suo ultimo scatto la ritrae con indosso una salopette maglietta bianca, occhi chiusi e sguardo sognante. La foto è stata accompagnata da una lunga didascalia :

“Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza”.

Una poesia in cui trapela perfettamente il suo stato d’animo.

