‘Belen voleva una relazione a 4’: la confessione choc, emerge la verità sulla lite con Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il vero motivo della rottura: ‘Era un rapporto a quattro’

Nelle ultime settimane, la coppia più amata del mondo dello spettacolo è al centro delle voci di gossip per la fine del loro matrimonio. Di recente, Belen Rodriguez ha affermato che non sta passando un momento semplice e, quando sarebbe arrivato il momento giusto, avrebbe parlato della sua vita privata con i suoi follower, consapevole di essere un personaggio pubblico. Si è molto chiacchierato dei reali motivi che hanno spinto i due a dirsi addio e secondo recenti rumors ciò è avvenuto per determinati motivi: la famiglia di lei.

Belen Rodriguez: momento difficile

Di recente, Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram un video nel quale appare stanca e con il volto scavato. La showgirl argentina ha ammesso che non sta attraversando un momento semplice:

“Non me l’aspettavo e non me ne assumo la responsabilità nelle colpe. Sono una donna che soffre come tutte le altre”

Frase, questa, che lascia intuire che è stata lasciata da ballerino napoletano. Ma quali sono i motivi che hanno spinto i due a dirsi addio?

Il motivo della crisi

Nelle ultime ore, sono giunte nuove indiscrezioni sul presunto motivo della fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo quanto riportato da Liberoquotidiano, persone vicino ai due avrebbero rivelato che gli equilibri della coppia sono stati messi in crisi dalla famiglia della showgirl argentina.

Pare, infatti, che il ballerino napoletano era stufo della presunta assidua presenza dei suoceri Veronica e Gustavo e dei cognati Jeremias e Cecilia nel loro vita familiare. Sul sito in questione si legge:

«Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica»

Inoltre, pare che la famiglia di lei frequentasse di più la loro casa rispetto a quella del conduttore di Made In Sud. Oggi Stefano sarà ospite a Domenica In, condotto da Mara Venier, parlerà di questa nuova versione dei fatti?

