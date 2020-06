Per la puntata di Domenica In del 14 giugno, che si preannuncia psichedelica e gustosa, l’ospite di spicco sarà Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez.

Il coup de théâtre alla fine è arrivato. La puntata di Domenica In prevista per il 14 giugno si preannuncia ricca di sorprese. Tra gli ospiti in studio ci sarà il conduttore e ballerino Stefano De Martino, che non necessita affatto di presentazioni.

I telespettatori di Domenica In preparino i pop corn, perché nulla sembra essere lasciato al caso nel talk domenicale della Venier. Lo storico programma di Rai Uno, che quest’anno sta raccogliendo grandiosi risultati in termini di share televisivo, si preannuncia ancora una volta sorprendente e pregno di scoop.

Domenica In, arrivano succose anticipazioni: intervista-fiume a Stefano De Martino

Stefano De Martino è pronto per una nuova puntata da protagonista. Il trentenne napoletano, che è su tutte le copertine dei settimanali di gossip per la fine della relazione con Belen Rodriguez, rilascerà un’intervista-fiume in esclusiva per il pubblico di Rai Uno.

La presenza dell’effervescente napoletano potrebbe rivelarsi profondamente minacciosa per la sua ex moglie. I telespettatori di Mara Venier esigono conoscere tutti i sordidi dettagli della fine della love story Rodriguez-De Martino, senza se e senza ma.

Di possibili sorprese, dunque, ne arriveranno a bizzeffe. Belen Rodriguez dovrà stringere i denti, poiché il suo ex coniuge potrebbe fare chiarezza e lasciarsi andare a rivelazioni inedite, che non vanno assolutamente prese sottogamba.

Possibili scoop? Ovviamente la risposta è sì. La sensazione è che domenica prossima Mara Venier avrà tanto materiale interessante da approfondire e sul quale lavorare.

Nel frattempo sui principali social network di scommesse e ipotesi se ne fanno parecchie. Secondo il popolo della rete, le dichiarazioni di Stefano De Martino faranno andare su tutte le furie la permalosa showgirl argentina.