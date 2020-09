Belen Rodriguez nella bufera: il suo fidanzato ha 11 anni in meno ‘Sembra tuo nipote’

La showgirl argentina finisce nel mirino della rete: la differenza di età tra lei e Antonino Spinalbese non piace ai fan

La bellissima Belen Rodriguez finisce nuovamente nel mirino degli haters. Da diverse settimane, la showgirl argentina fa coppia fissa con Antonino Spinalbese ma pare che la loro differenza di età non piace ad alcuni utenti: commenti al vetriolo per la nuova coppia.

Belen Rodriguez nel mirino della rete

Una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi è, senza alcun dubbio, quella formata dal Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La notizia della loro crisi è giunta come un fulmine a ciel sereno in quanto la coppia, durante la quarantena, si è mostrata più felice che mai. Ad oggi, entrambi hanno scelto di mantenere massimo riserbo sui motivi che hanno portato i due ad allontanarsi nuovamente e pare che, almeno per il momento, non sia nemmeno auspicabile un ritorno di fiamma.

Da diverse settimane, infatti, la showgirl argentina è impegnata sentimentalmente con un noto hair stylist di Milano, Antonino Spinalbese. La loro relazione non è stata ancora ufficializzata ma i due sono stati paparazzati in atteggiamenti piuttosto intimi. Di recente, la coppia è finita nel mirino degli haters, i quali hanno attaccato la loro differenza di età.

Le critiche degli haters

La storia d’amore con Antonino Spinalbese sembra procedere a gonfie vele ma gli haters sono sempre in agguato. Di recente, infatti, alcuni utenti, hanno commentato alcuni scatti che ritraggono i due insieme ma a farli storcere il naso sembra essere la differenza di età che intercorre tra i due: 11 anni.

“Nelle storie di ieri eravate bellissimi, sembravate zia e nipote”

Scrive uno dei fan del noto hair stylist.

“Ma non ti bastava tua mamma“.

Commenti al vetriolo nei confronti della coppia. Al momento i due non hanno risposto a queste critiche.