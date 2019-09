‘Ho un tumore al colon’ La protagonista di Beautiful costretta a lasciare la soap per motivi di salute, ecco come sta ora

Beautiful, un’ex protagonista della soap opera americana dice addio al set a causa dei problemi di salute: ” Ho un tumore al colon”, ecco come sta oggi

Una delle serie televisive più longeve della storia della televisione è sicuramente Beautiful, che ad oggi conta un numero molto alto di puntante registrate: ben 8000 mila. Un ‘ex protagonista, Stephanie Forrester, ha dovuto dire addio alla soap a causa dei suoi problemi di salute, ecco come sta oggi.

Stephanie Forrester: l’addio e la malattia

La soap americana, Beautiful, in onda da marzo del 1987 è riuscita a conquistare i telespettatori in tutto il mondo grazie alle vicende ricche di intrighi e misteri. Sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles si sviluppano le storie della famiglia Forrester. Ma gli appassionati della soap americana sicuramente ricorderanno che, nel 2013, hanno dovuto dire addio per sempre ad uno dei volti più amati: Stephanie Forrester. Nell’estate di sei anni fa, l’attrice ha annunciato di voler lasciare Beautiful, che nella soap aveva un ruolo molto importante: mamma di Ridge e moglie di Eric. Per quale motivo?

Susan Flannery, attrice che interpretava Stephanie Forrester, ha deciso di dire addio alla soap per vivere una nuova esperienza ma questa volta dietro alle telecamere. Ma il motivo principale che si cela dietro a questa drastica scelta è malattia che ha colpito l’attrice nel 2011.

Susan Flannery malattia: come sta oggi

Tra i motivi che spinsero ad abbandonare per sempre il set è la malattia di cui soffre:la fibriomialgia. Qualche anno più tardi, Susan Flannery ha scoperto di aver un tumore al colon.

Grazie alle cure a cui si è sottoposta, l’attrice è riuscita a sconfiggere la malattia ed è ufficialmente guarita nel 2015. Di recente, l’attrice americana si dice felice delle sue scelte e di dedicarsi alla sua piccola nipotina e alla sua figlia, che ha adottato nel lontano 1987.