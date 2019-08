Beautiful, l’attrice rivela ‘Ho il cancro alla pelle’: il dramma e la lotta contro la malattia

Beautiful, un noto volto del soap americana ha un cancro alla pelle: il triste messaggio dell’attrice sui social e la preoccupazione dei fan

Un volto noto di Beautiful ha annunciato sui social di avere un tumore alla pelle: il triste messaggio sui social.

Beautiful: Patrika Darbo ha un tumore

Una delle soap opere più longeve della storia della televisione americana è sicuramente Beautiful. Il primo episodio è andato in onda nel marzo del 1987 e da allora è riuscito a conquistare i telespettatori grazie sue storie piene di intrighi e amore : le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda. Nelle ultime ore, circola in reta una notizia che ha allarmato non poco i numerosi fan della serie televisiva. Una delle protagoniste di Beautiful Patrika Darbo, meglio nota sul piccolo schermo come come Shirley Spectra ha condiviso con la sua grande famiglia virtuale una brutta notizia.

I fan che da sempre seguono la soap americana sicuramente ricorderanno il ruolo dell’attrice entrata nel cast verso la fine del 2017 fino al marzo dello scorso anno.

L’operazione al naso e la scoperta della malattia

L’attrice americana ha scoperto di avere un tumore alla pelle. In questi giorni, infatti, Patrika Darbo, si è sottoposta ad un delicato intervento al naso. Sui social ha condiviso una foto del postoperatorio e invita le persone che la seguono a fare uso della protezione solare. Soprattutto in estate, l’esposizione ai raggi del solo potrebbe causare non pochi problemi alla nostra pelle. Ecco la foto pubblicata dall’attrice americana sui social:

Da lunedì, Beautiful è andato in vacanza. La soap opera americana è stata momentaneamente sospesa come succede ogni anno in prossimità delle vacanze estive. Ma niente paura, tornerà nuovamente su Canale 5 a partire da lunedì 26 al medesimo orario con tante novità e storie avvincenti.