Una settimana ricca di colpi di scena quella dal 7 al 13 febbraio per la soap di Canale 5, ecco tutte le anticipazioni delle prossime puntate!

La soap Beautiful oltre ad essere in assoluto la più longeva di tutte è anche molto apprezzata dal pubblico che ogni giorno segue le avventure delle famiglie Forrester, Logan e Spencer.

La drammatica caduta di Thomas potrebbe aver lasciato scampo al giovane stilista? Mentre i suoi parenti lo cercano Brooke sta pensando a come nascondere l’accaduto.

Beautiful, trame dal 7 al 13 febbraio: Thomas è ancora vivo?

Un dramma è accaduto alla Forrester ed Hope il giorno dopo l’incidente di Thomas è scioccata e ne parlerà con la madre.

Brooke non si perderà d’animo e comincerà a pensare a come sistemare le cose.

Il figlio di Ridge è caduto infatti in una vasca di acido usato per scopi industriali: è stata Hope a spingerlo, per sottrarsi alle sue avances.

La madre ora si interroga sulle condizioni di Forrester: è possibile che Thomas sia sopravvissuto? Secondo Brooke è altamente improbabile che l’acido l’abbia risparmiato.

Ma c’è di più, Brooke farà un’agghiacciante constatazione: è possibile che proprio l’acido contenuto nella vasca abbia fatto sparire ogni traccia del giovane.

La povera Hope è sconvolta e vorrebbe correre a raccontare tutto almeno ai Forrester ma Brooke la ferma e le suggerisce di non fare mosse azzardate.

Spoiler prossime puntate: Thomas è vivo?

Nel frattempo però anche la famiglia del giovane stilista si sta allarmando. Soprattutto il padre Ridge è molto preoccupato ed inizia le disperate ricerche del figlio senza arrivare a nulla.

Non immagina di certo cosa gli sia accaduto e parlerà preoccupato anche con Brooke ed Hope. I tre verranno allora a sapere che la vasca è stata svuotata per pulirla e anche il contenuto di acido è stato trasferito.

La teoria di Brooke potrebbe avere senso allora? Hope nonostante la complicità della madre non si da pace e continua a pensare che sia meglio costituirsi alla Polizia.

Nelle scene finali si vedrà nuovamente Thomas vivo: è riuscito davvero a sopravvivere al tentato omicidio o è solamente un sogno?

