Incredibili colpi di scena nelle puntate americane di Beautiful, un personaggio centrale potrebbe venire ucciso!

Non c’è pace per i protagonisti della soap opera Beautiful, dagli spoiler americani scopriamo che tutto potrebbe cambiare a breve.

Ridge e Brooke hanno ormai rotto il loro legame, Liam, Hope e Thomas sono in ballo per l’adozione di Douglas, ma uno di loro potrebbe essere vittima di omicidio.

Se vuoi scoprire cosa accadrà nelle prossime attese puntate di Beautiful Usa in arrivo a breve anche in Italia non ti resta che leggere!

Beautiful spoiler Usa: Hope cede al ricatto per Douglas

Nelle puntate attualmente in Italia stiamo seguendo la vicenda che coinvolge i giovani Forrester e Logan per l’adozione del piccolo Douglas.

Hope infatti desidera moltissimo adottare Douglas e per farlo ha bisogno della firma di Thomas sui documenti. Il giovane Forrester ha però utilizzato tale arma per cercare di riprendersi Hope.

Lo stilista ha infatti detto ad Hope che avrebbe firmato i documenti a patto di poter passare una notte con lei. Come vi abbiamo anticipato in questo articolo, la ragazza è ormai convinta di cedere e ne ha parlato anche alla madre.

Brooke non approva la decisione della figlia ma decide di starle vicina ugualmente e non rivelare nulla a Liam.

Nelle puntate americane La Logan, ormai pronta a tutto, deciderà di incontrare Thomas alla Forrester. Lo scopo è quello di fargli firmare i documenti per l’adozione ma le cose non finiranno nel modo sperato!

Anticipazioni trame prossime settimane: Thomas sarà ucciso?

Il giovane figlio di Ridge non ha mai accettato la separazione da Hope ed anche in questa occasione tenterà in ogni modo di farla cedere. Il suo corteggiamento però porterà ad un furibondo litigio che sfocerà in tragedia.

Hope infatti, senza volerlo, spingerà via Thomas con forza ma il giovane cadrà in una vasca di acido fluoridrico usato per scopi industriali.

Le speranze che il giovane sia sopravvissuto sono minime, Thomas resterà ucciso proprio alla Forrester?

Per ora le anticipazioni non svelano il finale e non resta che attendere l’arrivo delle puntate americane in Italia, eventualità possibile già a partire dalla prossima settimana o quella subito successiva.

Se non vuoi perderti nessun colpo di scena nella soap più longeva di tutte continua a seguire le puntate in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45!