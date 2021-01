Beautiful, spoiler al 23 gennaio: Thomas vuole una notte di passione con Hope

Tutte le anticipazioni sulle puntate della soap Beautiful in onda dal 17 al 23 gennaio alle 13.45 su Canale 5.

Una settimana ricca di colpi di scena per i protagonisti di Beautiful: Liam avrà dei ripensamenti sull’adozione di Douglas mentre Hope sarà in crisi per la proposta di Thomas.

Se vuoi sapere tutti gli spoiler delle prossime puntate continua a leggere!

Beautiful, dal 17 al 23 gennaio: il ricatto di Thomas

Il figlio di Ridge continuerà nel suo intento di tornare insieme ad Hope e nelle prossime puntate arriverà ad usare il piccolo Douglas.

Thomas infatti farà alla Logan una proposta scioccante: le proporrà di passare la notte con lui in cambio della sua firma sui documenti dell’adozione del piccolo.

Hope sarà molto combattuta poiché il desiderio di adottare Douglas è forte ma non vorrebbe cadere nella rete dello stilista.

Hope si rimetterà allora al consiglio della madre a cui racconterà della proposta di Thomas. La Logan confiderà a Brooke che sarebbe disposta ad accettare di passare la notte con il giovane Forrester pur di poter adottare il bimbo.

Anticipazioni prossime puntate: Liam non vorrebbe adottare Douglas

Intanto Liam e Steffy passeranno molto tempo insieme in occasione della festa di Halloween, occasione anche per far socializzare tra loro i figli.

Sarà proprio Liam a confessare a Steffy che non prenderebbe bene la cosa al contrario soffrirebbe molto per la gelosia.

Nel frattempo Liam sarà anche molto indeciso sul progetto dell’adozione del piccolo Douglas da parte della figlia di Brooke.

Le incertezze del giovane Spencer non derivano dal non voler bene al bimbo, ma dal timore che una volta adottato Douglas, Hope dovrà avere sempre a che fare con Thomas.

Per Liam poi arriverà una proposta allettante: sarà suo padre Bill a chiedergli se vuole lavorare nell’azienda di famiglia.

Shauna e Ridge sempre più vicini

Mentre Thomas trama per riavere Hope nella sua vita, suo padre Ridge continua ad avvicinarsi a Shauna. Proprio lei è stata la causa per cui è naufragato il matrimonio di Brooke e Ridge ma le cose tra i due non sono chiarite.

La donna infatti si trasferirà a vivere da Eric e Quinn ma da lì a poco avverrà anche un’altra novità. Anche Ridge andrà a vivere nella stessa casa, apparentemente senza essere a conoscenza del trasferimento di Shauna.

Se non vuoi perderti nulla di quanto accadrà la prossima settimana nella soap Beautiful non resta che sintonizzarti su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 13.40.