Beautiful, anticipazioni al 17/1: scoppia la passione tra Ridge e Shauna

Ridge e Shauna si concedono un momento di passione, mentre Brooke e Hope saranno ancora alle prese con Thomas. Questo e molto altro nei prossimi episodi.

Dall’11 al 17 gennaio 2021 andranno in onda su Canale 5 i nuovi appuntamenti con l’amatissima soap opera americana di Beautiful.

In base alle anticipazioni, pare che i personaggi di Ridge e Shauna si lasceranno travolgere dalla passione.

Nel frattempo, Hope porterà avanti il suo piano per ingannare Thomas e indurlo alla firma dei documenti di adozione di Douglas.

Questo e molto altro nei prossimi appuntamenti di Beautiful, scopriamo cosa accadrà!

Anticipazioni Beautiful: scoppia la passione tra Shauna e Ridge

Nei prossimi episodi di Beautiful, due personaggi, per i quali sembrava non ci fosse futuro, si riavvicineranno.

Si tratta di Ridge e di Shauna, che saranno protagonisti di alcuni momenti davvero romantici e passionali.

La coppia si incontrerà nella camera degli ospiti e si abbandonerà a un bacio attesissimo. Ridge, però, continua a ricoprire un ruolo incerto.

L’uomo, infatti, si trova in una situazione alquanto complessa, visto che è ancora sposato con Brooke.

Anticipazioni Beautiful: il piano diabolico di Hope

Nelle prossime puntate si svolgerà la festa di Halloween.

Proprio in questi giorni, Hope ha deciso di attuare il suo piano diabolico, che consiste nello spingere Thomas a firmare i documenti.

La donna approfitterà della dichiarazione d’amore fattale dall’uomo, per ingannarlo e ottenere la custodia di Douglas.

Brooke, nonostante sia dalla parte della figlia, è molto preoccupata per lei e le consiglierà di lasciar perdere, per evitare di incontrare l’uomo ad Halloween.

Hope, però, non vuole sentire ragioni ed è intenzionata ad arrivare fino in fondo pur di riavere Douglas tutto per sé.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di Beautiful, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5 e attendere la messa in onda dall’11 al 17 gennaio 2021!