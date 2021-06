Le prossime puntate della soap americana di Canale 5 saranno piene di colpi di scena per i principali protagonisti: ecco le anticipazioni!

Le due protagoniste Hope e Steffy vivranno una momentanea alleanza a causa di un motivi tragico ma qualcosa potrebbe nuovamente dividerle.

Cosa accadrà alla figlia di Steffy, Kelly, quando la madre dovrà allontanarsi per curarsi? E che idea verrà ad Hope? Se sei curioso di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful continua a leggere!

Beautiful, anticipazioni: l’incidente di Steffy, cosa accade ora?

La bella figlia di Ridge subirà un incidente molto rischioso: verrà accidentalmente investita da Bill. L’ex suocero infatti si scontrerà con Steffy mentre la ragazza era sulla sua moto.

Per la giovane Forrester sarà un momento molto difficile poiché dovrà sottoporsi a cure ed alla convalescenza lunga e dura da affrontare soprattutto perché dovrà separarsi dalla figlia.

La piccola Kelly infatti dovrà essere affidata a qualcuno e i prescelti saranno l’ex marito Liam e la giovane sorrellastra/rivale Hope. Come andranno le cose?

Beautiful, trame italiane: Hope non vuole ridare Kelly a Steffy

La coppia si troverà così improvvisamente con una vita famigliare molto movimentata, perché oltre alla figlia di Liam Beth ed al piccolo Douglas ora si aggiungerà che Kelly..

Nonostante le difficoltà ad Hope piacerà occuparsi anche della piccola Kelly e anzi, la Logan proporrà a Liam di tenere con loro Kelly ancora per un po’ di tempo. La stessa bambina sarà d’accordo e la bionda figlia di Brooke allora correrà a comunicare a Steffy che non è ancora il momento di riavere la figlia.

Beautiful spoiler italiani: scoppia lo scontro tra Hope e Steffy, chi ha ragione?

La situazione tra le due giovani donne sembrava apppianata ma in seguiti a questa decisione si riaccenderà lo scontro. Steffy, sola in ospedale con la consapevolezza che la figlia non ha fretta di tornare da lei si butterà ulteriormente giù di morale, finendo per abusare di alcol ed antidolorifici al punto di perdere quasi la testa e rischiare ulteriormente la salute.

Tutto ciò non farà altro che convincere Hope di star facendo bene a non ridarle la figlia e la bionda Logan affiderà la bimba a Brooke. Quando Steffy verrà a conoscenza della cosa avrà uno sfogo molto duro alla presenza anche del dottor Finn.

Hope allora farà notare all’uomo, che ha curato Steffy dopo l’incidente, che la donna non le sembra in uno stato mentale adatto per occuparsi della bimba…

Cosa accadrà ora tra le due donne? E Liam prenderà posizione?

Per scoprire tutto ciò che accadrà nella soap Beautiful non resta che sintonizzarsi su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40 e continuare a seguirci per altre anticipazioni e curiosità!

LEGGI ANCHE → Rai, tutte le fiction dell’autunno 2021