Cosa riserva il palinsesto Rai per gli appassionati delle grandi fiction italiane, ecco le 18 imperdibili produzioni con cast e curiosità!

Una nuova stagione è alle porte e la Rai lancia ufficialmente l’annuncio che riguarda il palinsesto autunnale delle fiction: attori amati, sequel attesi e tanto altro.

Rai: le fiction del 2021/2022!

Carla: Alessandra Mastronardi sarà l’iconica étoile della Scala Carla Fracci, scomparsa di recente. La fiction si ispira alla sua biografia e segue la sceneggiatura di Chiara Laudani e Graziano Diana con la partecipazione in consulenza del marito di Carla, Beppe Menegatti.

Fino all’ultimo battito: Cinzia TH Torrini firma un nuovo medical drama con Marco Bocci nel ruolo di un cardiochirurgo primario del Policlinico di Bari. Altri interpreti: Bianca Guaccero, Violante Placido e Fortunato Cerlino.

Un professore: Alessandro Gassman sarà Dante, un professore di filosofia di un liceo romano alle prese con la crescita dei suoi studenti. Assieme a lui, nella fiction diretta proprio da Gassman per Banijay Studios Italy, anche Claudia Pandolfi.

Non mi lasciare: nuova fiction ambientata nella splendida città di Venezia con protagonista Vittoria Puccini nuovamente in un giallo dopo La Fuggitiva che questa volta sarà la vicequestore Elena Zanin alle prese con la lotta alla pedopornografia.

Noi: la Rai assieme a Cattleya hanno prodotto l’atteso adattamento italiano di This is us con Lino Guanciale ed Aurora Ruffino due genitori con tre figli interpretati da Claudia Marsicano, Dario Aita e Livio Kone.

Esterno notte: fiction prodotta da The Apartment e scritta da Marco Bellocchio, dedicata alla vita di Aldo Moro. Nel cast Margherita Buy, Toni Servillo, Daniela Marra.

I sopravvissuti: fiction di mistero ed azione in coproduzione tra Italia, Germania e Francia con Lino Guanciale. La trama parla della misteriosa sparizione di una barca a vela con dodici passeggeri a causa di una tempesta. Un anno dopo la barca riapparirà con solo sette sopravvissuti..

Cuori: con Daniele Pecci, Pilar Fogliati, Matteo Martari e Neva Leoni, una storia ambientata a Torino negli anni ’60 e che racconta le vicende di tre medici dell’ospedale Le Molinette.

Non ti pago: Opera teatrale adattata per il piccolo schermo con Sergio Castellitto dopo il grande successo di Natale in casa Cupiello. Anche in questa pièce teatrale di Eduardo de Filippo il cast composto da MArinba Confalone, Adriano Pantaleo, Pina Turco, Antonio Milo e Tony Laudadio.

Blanca: Fiction targata Lux Vide con protagonista Maria Chiara Giannetta, che torna sul piccolo schermo dopo il grande successo di Buongiorno, mamma!. Sarà la detective ipovedente. Nel cast anche Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno.

Autunno 2021: sequel di fiction imperdibili!

Don Matteo: grande ritorno per la fiction di Lux Vide più amata giunta alla tredicesima stagione. Grandi novità nel cast, dove lo storico Terence Hill sarà sostituito da Raoul Bova nei panni del prete detective più famoso di tutti.

Mina Settembre: Seconda attesa stagione della fiction con Serena Rossi nei panni di un’assistente sociale alle prese con casi coinvolgenti e complessi sullo sfondo di una Napoli che incanta. Mina sceglierà tra Claudio (Giorgio Pasotti) e Domenico (Giuseppe Zeno)?

Doc – Nelle tu mani: seconda stagione del medical drama italiano dei record, con Luca Argentero nei panni dell’amatissimo dottor Andrea Fanti che con la sua squadra di medici dovrà affrontare nuovi difficili casi clinici e vicende personali ancora da definire.

Nero a metà: Torna la serie con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz per le indagini di Carlo Guerrieri e Malik per la terza stagione. Nel cast la new entry Caterina Guzzanti.

Makari: seconda stagione per la fiction con Claudio Gioè per Palomar. Con Saverio Lamanna ci sarà anche stavolta Suleima (Ester Pantano) e Domenico Centamore (Giuseppe Piccionello).

I bastardi di Pizzofalcone: Torna la fiction con Alessandro Gassman nei panni dell’ispettore Loiacono, tratta dalle opere di Maurizio di Giovanni

Imma Tataranni – sostituto procuratore: torna Vanessa Scalera nella fiction che trae spunto dai romanzi di Mariolina Venezia. Il cast comprende ancora Barbara Ronchi, Massimiliano Gallo, Alice Azzariti ed Alessio Lapice.

L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: torna una fiction amata non solo nel nostro Paese ma anche a livello internazionale con l’atteso terzo capitolo. Protagoniste sempre Margherita Mazzucco e Gaia Girace, le due grandi amiche Lila e Lenù.

