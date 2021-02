Colpi di scena imperdibili nelle puntate della soap più fashion in arrivo anche in Italia prossimamente, ecco gli spoiler!

Non c’è pace per la famiglia Forrester, nelle prossime puntate scatterà un violento litigio tra Brooke e Quinn che lascerà senza parole!

Il matrimonio tra la bella Logan ed Ridge Forrester non è ancora concluso? Dalle anticipazioni americane pare proprio di no e ne vedremo delle belle!

Se vuoi scoprire tutti gli spoiler più incredibili delle prossime settimane continua a leggere!

Beautiful, puntate in arrivo: Shauna bacia Ridge e Quinn li scopre

Gli episodi della soap opera Beautiful fanno il pieno di telespettatori ogni pomeriggio. Il day time è infatti sempre seguitissimo e le vicende attualmente in onda in Italia ci parlano di una crisi, l’ennesima, tra i coniugi Brooke e Ridge.

La Logan e lo stilista hanno avuto forti contrasti tra loro a causa della figura di Thomas, figlio di Ridge. La questione dell’adozione di Douglas ha peggiorato le liti e tra i due si è creata una frattura ormai insanabile.

Ridge andando via di casa si avvicinerà sempre più a Shauna: la donna infatti continuerà ad avere mire su di lui e arriverà anche a baciarlo come vi abbiamo anticipato in questo articolo.

A vederli sarà Quinn, la moglie di Eric che inizialmente rinfaccerà all’amica l’errore commesso.

La vicenda però non si chiuderà tanto facilmente e le anticipazioni rivelano che Quinn Fuller ( interpretata da Rena Sofer) sarà protagnista anche di un’aggressione, scopriamo come!

Spoiler americani: Quinn prende a schiaffi Brooke

Nelle puntate attualmente negli Stati Uniti e che dunque vedremo nelle prossime settimane anche nel nostro Paese, la vicenda tra Shauna, Brooke e Ridge si ingarbuglierà ancora di più.

Ad essere coinvolta sarà anche Quinn che si troverà in mezzo ad una lite proprio sorta tra le due rivali a causa del bel Forrester. Brooke infatti scoprirà che Shauna e Ridge si sono baciati varie volte e sarà infuriata anche con Quinn che li ha visti ed ha taciuto la cosa.

La Logan allora non potrà trattenersi e durante una visita nella residenza di Eric intimerà al suocero di cacciare di casa sia Shauna che Quinn.

La lite tra le donne, nel salotto della villa sfuggirà di mano, con accuse reciproche ed alcune affermazioni di Shauna sui baci di Ridge che non faranno altro che infiammare ancora di più Brooke.

A quel punto accadrà l’impensabile: nonostante Eric tenti di sedare la lite tra Brooke e Quinn si arriverà alle mani. Sarà la Fuller a prendere a schiaffoni la bionda Logan e la bionda si accascerà sul divano!

I fan resteranno senza parole per la scena inaspettata e si chiederanno cosa accadrà in seguito!

Forrester e Logan torneranno insieme?

Nella soap più seguita e longeva di tutte la coppia di certo più controversa ma che è ormai entrata nel cuore dei fan è di sicuro quella composta dalla bionda Brooke Logan e dal tenebroso stilista Ridge Forrester.

Tra i due vi è sempre stata una relazione molto tormentata e nelle prossime settimane la vicenda raggiungerà dei toni impensabili.

Brooke e Ridge hanno già firmato i documenti del divorzio e Forrester si è trasferito a casa del padre ma la questione non pare affatto chiusa.

Brooke come si capisce dalla lite con Quinn, non ha intenzione di cedere a Shauna il suo posto accanto all’uomo che ama e tutti sanno che la bionda Logan sarà sempre al centro del cuore dello stilista.

Riusciranno Ridge e Brooke a superare la crisi matrimoniale? Non resta che attendere le prossime puntate in arrivo su Canale 5 alle 13.40 dalla domenica al venerdì per le nuovissime puntate di Beautiful e continuare a seguirci per tutti gli spoiler!