Beautiful, spoiler trame al 20/02: Ridge dimentica Brooke con Shauna

Novità incredibili nelle trame degli episodi in onda dal 14 al 20 febbraio su Canale 5, ecco tutte le anticipazioni di Beautiful!

La soap opera dei record ha raggiunto negli anni un vasto seguito di appassionati che attendono con impazienza le nuove puntate in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.

Nei prossimi episodi Wyatt annullerà il matrimonio con Sally mentre Ridge deciderà di chiudere definitivamente con Brooke e si consolerà con Shauna.

Se vuoi sapere nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful continua a leggere!

Beautiful trame al 20 febbraio: Wyatt e Sally non si sposano

Nelle nuovissime puntate di Beautiful che andranno in onda dal 14 al 20 febbraio Wyatt comincerà a sospettare che Sally lo stia ingannando. I due dovrebbero sposarsi a breve ma Spencer si troverà a fare un passo indietro dopo quanto accaduto.

La Spectra infatti lo ha chiamato involontariamente con il nome di suo fratello e ciò ha portato Wyatt a pensare che la donna possa ancora tradirlo.

La conseguenza di tali pensieri sarà l’annullamento della proposta di matrimonio a Sally.

La presenza della donna potrebbe essere anche un problema in azienda proprio a causa del fidanzamento con il giovane Wyatt. Liam e Bill si troveranno a discutere della cosa.

Spoiler prossime puntate: Ridge lascia Brooke e scoppia la passione con Shauna

Nel frattempo tra Ridge e Brooke le cose andranno sempre peggio a causa delle discussioni che riguardano Thomas.

Alla vigilia del Ringraziamento marito e moglie litigheranno e Ridge deciderà di andare via di casa. Si sfogherà con Eric che cercherà di farlo ragionare pregandolo di non far soffrire Brooke tradendola con Shauna.

La donna non maschera la sua volontà di tornare nella vita di Forrester e tra i due a causa della situazione che riguarda Thomas nascerà una grande intesa e complicità. Shauna per consolare Ridge arriverà a baciarlo!

Quinn assisterà alla scena e cercherà di scoraggiare Shauna dal proseguire nelle sue mire su Ridge poiché sa che Forrester sarà sempre legato a Brooke.

Nel frattempo Liam, che comincerà a lavorare alla Forrester Creation, saprà da Hope che la ragazza ha gettato Thomas nella vasca di acido e non ha chiamato i soccorsi.

La cosa lo lascerà però indifferente, mentre proprio lo stilista sopravvissuto all’incidente continuerà ad affermare che lui e Hope torneranno insieme, così come accadrà per Steffy e Liam.

Sarà proprio nel giorno del Ringraziamento che tutti si ritroveranno insieme per festeggiare la nuova famiglia creata con il piccolo Douglas ma Liam sarà preoccupato per la presenza di Thomas.

Se non vuoi perderti nessun colpo di scena non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dalle 13.40.