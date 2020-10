Beautiful, Anticipazioni americane: personaggio chiave rischierà la vita?

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che uno degli attori principali potrebbe morire. Ecco cosa succederà prossimamente.

Le anticipazioni americane sulla storica soap opera lasciano i fan di stucco: uno dei principali attori di Beautiful potrebbe morire nelle prossime puntate.

Scopri cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5.

Beautiful, anticipazioni americane

Gli spettatori di Beautiful devono tenersi pronti, ci sono altri drammi in arrivo che coinvolgeranno tutti i personaggi ma uno in particolare rischierà la vita.

Il ritrovamento della piccola Beth non metterà un punto ai problemi e alle discussioni ma darà inizio ad un nuovo filone narrativo.

Steffy esce dalla relazione amorosa e torna single, la perdita di sua figlia la condurrà a vivere un brutto momento.

Il matrimonio tra Brooke e Ridge sembra dirigersi verso il capolinea: per loro c’è ancora speranza o si separeranno? Thomas era coinvolto nella fitta rete di bugie che hanno tenuto Beth lontano da Hope e ora deve essere messo difronte ai suoi sbagli. La Logan vuole fargliela pagare ma Ridge non è sicuro di schierarsi al suo fianco mettendosi contro il suo stesso figlio.

Yeslife.it precisa che Thomas subirà un brutto incidente e, aspetto più importante, sarà premeditato.

Brutto incidente per uno dei personaggi

I telespettatori saranno costretti a dire addio ad uno dei personaggi: Maya Avant interpretato da Karla Mose lascerà la storica Soap.

Grazie alle anticipazioni americane sappiamo i drammi che affliggeranno i personaggi di Beautiful nelle prossime puntate.

Il pubblico assisterà al ritorno della piccola Beth ma anche al susseguirsi di rivendicazioni, colpevolizzazioni e un brutto incidente.

Un dramma che coinvolge Thomas sconvolgerà i personaggi e anche gli spettatori della soap opera.

Thomas è sovrastato dalle emozioni e cercherà in tutti i modi riconquistare l’amore della sua ex moglie chiedendo a Hope di parlare. Brooke sarà lì al fianco della figlia per darle tutto il supporto possibile e tenterà un gesto davvero estremo: cercherà di allontanare Thomas da Hope spingendolo giù da un dirupo a picco sul mare.

Un’azione compiuta in un secondo che potrebbe costare alla Logan il matrimonio con Ridge. Thomas morirà sopravviverà all’incidente?

Sembra che Thomas sopravviverà alla caduta entrando in coma per poi risvegliarsi e raccontare l’accaduto.