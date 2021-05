Beautiful, anticipazioni al 29 maggio 2021: Steffy confessa tutto ad Hope

Nuova intensa settimana per la soap più seguita di Canale 5 in onda tutti i giorni alle 13.40. In arrivo colpi di scena e nuovi confronti!

Le puntate di Beautiful riscuotono sempre un grande successo tra gli appassionati della soap che ormai da molti anni intrattengono il pubblico televisivo.

Le vicende dei protagonisti che ruotano attorno alla casa di moda Forrester creation stanno per arrivare ad un punto di svolta: Thomas sposerà Zoe? E come finirà tra Liam, Steffy ed Hope?

Ecco tutte le anticipazioni delle puntate da domenica 23 a sabato 29 magggio 2021!

Beautiful, puntate prossima settimana: Douglas sconvolto ed Hope in crisi

Thomas ha deciso di sposare Zoe in fretta e furia e la ragazza anche se con qualche dubbio ha accettato. La notizia ora è giunta anche al picolo Douglas ed alla ex Hope. Il bimbo non ha affatto preso bene la cosa ma questo è proprio quello che vuole suo padre Thomas.

Anche Hope non reagisce bene alla lieta notizia e, preoccupata per il bimbo, chiede allo stilista di rimandare le nozze in modo da poterlo preparare. Thomas però non sente ragioni ed è felice che il suo piano per riconquistare la Logan stia procedendo bene.

Trame dal 23 al 29 maggio: Shauna vuole Ridge, Brooke non si fida di Thomas

Nessuno si fida davvero delle buone intenzioni di Thomas. Liam, Carter e Steffy sospettano che il matrimonio sia tutta una farsa per indurre Hope a chiedergli di sposare lei per non far soffrire Douglas e tentano di avvisare Zoe.

Proprio Thomas, dopo che Hope sarà andata via da casa sua dirà al piccolo che l’nici modo per evitare il matrimonio è convincere Hope. Ridge parlerà con Brooke della situazione ma la Logan dimostrerà ancora una volta di non fidarsi del figlio di Forrester.

Nel frattempo proprio il fascinoso Ridge sarà al centro del discorso tra Flo e Shauna. La donna confessrà di essere molto interessata all’uomo.

Spoiler: Hope, Liam e Steffy arrivano ad un confronto

Novità nella prossima settimana arriveranno anche per il trio Steffy, Liam ed Hope. Steffy e Liam si troveranno a opassare dei momenti spensierati insieme alle piccole Kelly e Beth ma Spencer continuerà a pensare ad Hope e spererà di poter tornare con lei.

Steffy allora deciderà di rivelare a Liam la verità sul bacio che gli ha dato. La figlia di Ridge ammetterà di amare ancora Liam ma che quel bacio era stato organizato da Thomas, proprio per separarlo da Hope.

Steffy confesserà anche di non voler tornare con Liam finché lui continua a pensare ad Hope ed in seguito si troverà faccia a faccia proprio con la Logan. Tra le due sorellastre avverà un chiarimento durante il quale Steffy tranquillizzerà Hope dicendole che Liam in realtà non l’ha mai tradita.

