Nelle prossime puntata italiane di Beautiful, assisteremo a dei colpi di scena incredibili che riguardano proprio Sally Spectra.

Un appuntamento da non perdere, Katie Logan avrà un duro scontro con Sally Spectra.

Sally Spectra, le bugie hanno le gambe corte

Nelle prossime puntata italiane, vedremo la stilista uscire allo scoperto.

Sally ha mentito sul fatto di essere stata in fin di vita, una menzogna bella e buona che le costerà caro, architettata insieme alla dottoressa Penny Escobar, che le ha promesso un posto di lavoro alla Forrester Creation.

La Spectra ha mentito alla tenace Katie Logan, quest’ultima aveva rivelato la triste notizia a suo marito Bill, Steffy e Ridge, in modo che non potessero licenziarla per il suo scarso rendimento sul lavoro.

Wyatt, quando ha saputo il triste annuncio, ha chiesto scusa a Sally per come si è comportato con lei e le ha chiesto un’altra possibilità per migliorare il loro rapporto.

Ma le bugie hanno le gambe corte, infatti la Fulton successivamente scoprirà che la stilista non ha mai rischiato di morire.

Sally Spectra, il duro scontro con Katie

Quando Flo scoprirà la scandalosa bugia della nota stilista rossa, grazie a delle cartelle cliniche.

Ma nel bel mezzo di un incontro di chiarimento, la dottoressa Penny colpirà la Fulton, facendole perdere i sensi e verrà rapita dalle due donne.

Successivamente Sally cercherà di farsi mettere incinta da Wyatt con l’aiuto della Escobar.

Il loro piano però non ha funzionato, perché Sally avrà un mancamento prima dell’incontro con il figlio di Bill.

Ma questo svenimento permetterà a Flo di scrivere una richiesta d’aiuto sulla sua biancheria intima.

Appena Wyatt la leggerà,Sally andrà in panico e confesserà tutta la verità.

Il ragazzo è rimasto completamente indignato e in poco tempo racconterà tutte le bugie della stilista, salvando anche Flo.

Nessuno può fermare Katie, la quale avrà un durissimo scontro con la Spectra, mostrandole tutto il suo sdegno, ma non sarà l’unica…non dimentichiamoci di Bill.

