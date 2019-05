Barbara D’Urso, parla la vera madre di Sebastian: il presunto figlio della Prati “Mi hanno ingannata”

Pamela Prati, durante la sua “recita” sono stati coinvolti anche due minori: Barbara D’Urso incontra la mamma di Sebastian Caltagirone

Subito dopo il retroscena sconvolgente dell’inesistenza di Mark Caltagirone, sono crollati gli alibi delle due Pamela e di Eliana e anche le identità dei due bambini presi in affido, Sebastian e Rebecca, che sono stati nominati spesso nei racconti della showgirl con tanto di aneddoti, disegni e regali.

Sebastian e Rebecca, però, non esistevano solo nel dire della showgirl ma anche nei fatti: il bambino, oltre ad aver mandato un video e dei disegni ad una delle trasmissioni di “Non è la D’Urso”, è stato avvistato in un bar insieme a Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo, Milena Miconi e Pamela Prati, mentre la bambina è stata vista in più foto. Barbara D’Urso svelerà l’arcano.

Barbara D’Urso: Rebecca e Sebastian Caltagirone, chi sono davvero?

Barbara D’Urso proverà a fare chiarezza anche su un aspetto della storia della Prati raccapricciante. “Rebecca” è in realtà una bambina a cui avevano sottratto le foto su Facebook, mentre per il maschietto le menzogne sono state molto meglio architettate, arruolando tra le proprie fila, con l’inganno, un bambino di 10 anni.

A svelare questi preoccupanti retroscena sono state le anticipazioni della puntata di Live Non è la d’Urso, che ospiterà proprio la madre biologica del piccolo.

Sebastian Caltagirone: a “Live-non è la D’Urso” parlerà la vera madre

In esclusiva da Carmelita, parlerà per la prima volta la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati e dall’imprenditore fantasma.

La vera madre, incredula, dice di aver scoperto la verità guardando il programma Live Non è d’Urso e di aver già avviato provvedimenti di natura legale contro chi ha sfruttato il figlio all’insaputa della famiglia e del bimbo stesso. Ecco un’anticipazione del suo racconto:

“Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi selfie (…). Nel copione, mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore”.

Gli avevano detto di non dirmi niente: la vera mamma sconvolta

Questa storia sembra davvero avere dei risvolti incredibili. Addirittura, la mamma dirà dalla D’Urso, spaventata, che al bambino era stato detto di non dirle nulla per farle una sorpresa.

“ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso”.

Insomma, sembra che mercoledì 29 maggio si scoprirà un’altra verità. E questa, come da anticipazioni, sarà ancora più macabra e da brividi, in quanto concerne dei bambini innocenti.