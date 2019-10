‘Chat con materiale pornografico’ Barbara D’Urso scandalo in diretta, la confessione in diretta spiazza i fan di Francesco Sarcina

Scandalo a Live Non è La D’Urso, Barbara D’Urso parla del tema del momento: le corna. Vengono fuori particolari chat bollenti da parte di Sarcina

Una serata piena di sorpresa quella di ieri a Live-Non è la D’Urso. Barbara D’Urso tra i tanti ospiti ha avuto anche la bellissima moglie di Francesco Sarcina, dove ha parlato del rapporto con il suo ex marito e della separazione dolorosa da lui.

Da Barbara D’Urso, Clizia fa una rivelazione choc

La bellissima ospite di Barbara D’Urso (che ieri ha deciso di dedicare la puntata all’amico scomparso), Clizia Incorvaia ha parlato del suo matrimonio con Francesco Sacrcina componente della band “Le vibrazioni”. I due stando stando a quanto raccontato dalla bellissima Clizia, i due si sarebbero lasciati dopo anni di tormenti e violenza psicologica da parte di Sarcina nei confronti della moglie. Un rapporto che col tempo è andato a deteriorarsi ed infatti poco dopo si sono lasciati.

A Live-Non è la D’Urso la giovane infatti ha anche parlato del presunto tradimento da parte sua nei confronti di Sarcina. La bella Clinzia infatti quasi in lacrime, si è difesa dalle accuse del suo ex marito, in cui le puntava il dito per un presunto tradimento. In realtà la donna come ha sempre affermato il suo non è stato un tradimento. La coppia si era ormai lasciata e nel periodo in cui non erano più insieme, entrambi hanno frequentato nuove persone.

Clinzia in un primo momento però aveva omesso un particolare, ovvero quello di aver avuto un contatto fisico con il migliore amico del marito Riccardo Scamarcio. La donna anche nella puntata di ieri però ha sempre affermato che tra i due non c’è stato altro che un semplice bacio e nient’altro.

“Non ho mai tradito Francesco, sono stata una moglie fedele a differenza sua. Dopo due giorni che ci siamo lasciati l’ho trovato nella cucina che ha ristrutturato mio padre mentre prendeva il caffè nudo con un’altra. Io non l’ho mai tradito. Un tradimento è tale quando si consuma all’interno di un rapporto. Ci eravamo lasciati a settembre 2018 ma a febbraio 2019 siamo tornati insieme.

continua Clizia:

… Voleva dirmi quello che aveva fatto lui e quello che avevo fatto. Inizialmente mi sono rifiutata ma dopo otto ore di interrogatorio, durante un viaggio ho ceduto e confessato il bacio con Scamarcio. Si è trattato di un momento forse di fragilità..”

Nonostante si siano feriti a vicenda, i due però hanno deciso di ritornare insieme, ma Clizia ha dovuto interrompere tutto dopo aver scoperto delle cose sul computer di Sarcina.

Clizia, la scoperta del materiale pornografico sul pc del marito

La giovane Clizia infatti ha parlato anche di un periodo molto difficile da superare. La donna infatti si è aperta a 360° con la D’Urso, in cui ha raccontato due anni molto difficili da superare.

Clizia infatti ha parlato di quando spesso e volentieri Sarcina la lasciava da sola a casa con la loro piccola, mentre lui usciva tutte le sere con la scusa di essere stato invitato a cene di lavoro. In realtà Sarcina se la spassava con altre donne e nel frattempo a Clizia arrivavano molte segnalazioni su Instagram, dei presunti tradimenti del marito con alcune fan del cantante: