Il bizzarro scatto in pigiama lascia tutti senza parole, Barbara D’Urso non finisce mai di sorprendere i suoi follower.

La conduttrice di Pomeriggio 5, una vera star sui social: ma il suo ultimo scatto ha attirato moltissime critiche, vediamolo.

Barbara D’Urso, da conduttrice a influencer?

Secondo le dichiarazioni di Dagospia, Live – Non è la D’Urso non ci sarà più e a rischiare c’è anche Domenica Live.

Barbara D’Urso potrebbe rimanere soltanto con Pomeriggio Cinque, il motivo? gli ascolti sono calati notevolmente.

Una pessima notizia per la conduttrice anche se questa indiscrezione non è stata ancora né confermata o smentita dalla diretta interessata.

L’estate è arrivata e i suoi programmi sono terminati come tanti altri.

Barbara è sempre molto attiva sui social ed ora che non è più impegnata come prima si dedica sempre di più al suo profilo Instagram.

Ormai è una vera influencer, con i suoi 2,8 milioni di follower.

Barbara D’Urso non usa i social per guardare il profilo di altri, ma soltanto per caricare le proprie fotografie e amministrare il suo profilo.

Infatti non la vediamo mai commentare i post di altre persone e non risponde mai ai tantissimi follower che la seguono ogni giorno, a differenza di tantissimi suoi colleghi.

Sia ai complimenti che alle critiche, lei rimane indifferente, semplicemente perché non ama stare con il telefonino in mano per tante ore.

Barbara D’Urso: “Ma dove sei finita?”

Poco fa la conduttrice ha pubblicato uno scatto davvero bizzarro.

Nell’immagine si può vedere lei, completamente struccata, con ancora il pigiama rosa a righe e le sue amatissime ciabatte a peluche rosa, rigorosamente abbinate al completo.

Barbara si mostra sdraiata immersa nel verde del suo giardino, il tempo non sembra dei migliori dato che è nuvoloso, ma lei si mette in posa come se dovesse prendere il sole.

Dietro la conduttrice ci sono delle gabbie che rendono lo scenario ancora più strano, infatti una sua fan le ha scritto:

“Ma dove sei finita?”

Non sono mancate le critiche da parte di tantissimi utenti del web, ma ha ricevuto anche numerosi complimenti del tipo “Sei stupenda anche in pigiama”, “Meritato riposo Barbara, ci vediamo a Settembre”, “Ti stai godendo le vacanze? ci voleva.”

La D’Urso riesce sempre a far colpo, per questo ha un pubblico così vasto che nel bene e nel male porta sempre nel suo cuore.

Leggi anche –> Sophie Codegoni, la prima foto dopo l’intervento al seno, il web non ci sta: “Sei di plastica”