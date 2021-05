Sophie Codegoni in queste ultime ore è stata inondata da una pioggia di critiche da parte di migliaia di haters: ecco cosa è successo.

L’ex tronista poco fa ha pubblicato la prima foto dopo il suo intervento al seno: ma il web non l’ha presa affatto bene.

Sophie Codegoni, si è rifatta il seno

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Sophie ha deciso di togliersi uno sfizio molto importante per lei.

Infatti pochi giorni fa ha ammesso ai suoi follower su Instagram, di aver aumentato il seno attraverso la chirurgia estetica, precisamente ha fatto una mastoplastica additiva.

L’ex tronista ha rivelato di essere ricorsa alla chirurgia perché per molto tempo non ha indossato il reggiseno e non è cresciuto come doveva.

Infatti ha spiegato:

“Avevo il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”.

Questo intervento non solo le ha portato un seno più grande ma ora Sophie è una ragazza molto più sicura di se stessa, lo ha dimostrato poco fa nel suo primo scatto dopo l’intervento, vediamolo.

Sophie Codegoni, la prima foto dopo l’intervento

In passato la ventenne era già stata molto criticata per aver confessato di essersi ritoccata le labbra.

Ora che è andata di nuovo sotto i ferri, il web l’ha riempita di critiche ingiuste.

Pochi giorni fa, quando ha rivelato di essersi sottoposta all’intervento al seno, ha avuto un po’ di timore, infatti ha spiegato:

“È stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori, mi aspetto già tutte le critiche… Ma io sono contenta, lo volevo fare da una vita.”

Sophie aveva già previsto tutto, dato che nell’ultimo post che ha condiviso, tantissimi haters cattivi l’hanno riempita di critiche.

Nell’immagine l’ex tronista ha sfoggiato una sensuale vestaglia tigrata, dove si vede chiaramente il suo nuovo décolleté.

Sotto il post, vari utenti hanno scritto “Così giovane e già piena di plastica, il seno lo potevi evitare”, “Stai bruciando le tappe”, “Bella e vuota”, “Ti sei rifatta tutta”, “Di plastica a 20 anni”.

Insomma, una valanga di critiche spaventose, ma Sophie è una ragazza intelligente e di certo andrà avanti per la sua strada senza tener contro dei continui attacchi che riceve per le sue scelte.

