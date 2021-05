Barbara D’Urso in sneakers: il look che la incorona regina del web

Barbara D’Urso stupisce ancora e cambia le regole dell’eleganza in tv. Ecco com’è apparsa a Pomeriggio 5: il look sportivo firmato è una bomba!

Barbara D’Urso continuerà ad essere al timone delle sue trasmissioni iconiche ancora per qualche tempo prima delle pausa estiva.

I fan non si sono lasciati sfuggire un dettaglio glamour del suo outfit pomeridiano che ha stupito ed incantato tutti: ecco i dettagli del costosissimo look di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5!

Barbara D’urso con un nuovo look: trendy e d’effetto

La partenopea Barbara D’Urso è una delle colonne portanti della tv italiana ed i suoi programmi sono un punto fisso del palinsesto Mediaset. Nonostante gli ascolti non sempre ottimi che a volte hanno penalizzato le sue trasmissioni nei confronti dei competitor della Rai, moltissimi sono i fan che la seguono ogni giorno.

Nella scorsa puntata di Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano in onda dl lunedì al venerdì a partire dalle 17.10 con notizie di cronaca e di spettacolo, la conduttrice ha sfoggiato un look che non è passato inosservato.

Barbara indossava infatti una tutina nera con spacco laterale abbinata ad una giacca color azzurro cielo. Ad attirare l’attenzione sono state però le scarpe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara ha infatti indossato delle sneackers bicolore bianche ed azzurre, le iconiche Air Jordan 1 X Off-White University Blue. Le storiche calzature Air Jordan 1 sono state indossate nell’85 dalla leggenda della pallacanestro Micheal Jordan nel 1985, lo stesso anno le scarpe sono sbarcate nei negozi.

Attualmente, rimodernate ma sullo stesso stile vintage, sul web sono in vendita per cifre da capogiro che superano anche i duemila euro.

Barbara D’Urso: il web la incorona regina di stile

Il web è esploso alla vista del look sfoggiato da Barbara D’Urso: migliaia i like alla sia foto postata su Istagram e Telegram e ripresa anche da alcuni utenti nelle loro Storie.

“Barbara D’Urso con le J! unc off-white. Ok ha vinto lei” “Non riuscivo a crederci che stasera eri senza tacchi in trasmissione.. Sei bellissima e al top sempre” “Con le sneakers mi piaci anche di più!”

Non sono mancati risposte polemiche che facevano notare il prezzo, non alla mano, delle iconiche calzature:

“Costano quanto casa tua”

Per la maggioranza però gli utenti sono concordi nell’apprezzare il nuovo stile di Barbara e non vedono l’ora di rivederla in tv!