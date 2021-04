Ecco a quanto corrisponde l’ammontare dei compensi da capogiro percepiti dalla conduttrice di successo di Canale 5.

Barbara d’Urso ha senza dubbio un patrimonio incredibile, che farebbe invidia a qualsiasi altro personaggio dello spettacolo italiano.

La conduttrice è davvero ricchissima, nonostante non abbia mai ostentato i suoi beni e il suo patrimonio a più zeri. Siete curiosi di scoprire quanto guadagni? Continuate a leggere, ché ve lo sveliamo!

Il successo della conduttrice

Sappiamo tutti che Barbara d’Urso è una delle conduttrici di maggiore successo della televisione italiana negli ultimi anni, specialmente dai 2000 in poi.

Conduce varie trasmissioni come Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la d’Urso con ottimi riscontri di pubblico.

Barbara è sempre presente lei palinsesti televisivi e fa ogni volta il record di ascolti. Mediaset lo sa bene ed è per questo che da anni si tiene la presentatrice stretta.

l’azienda non ha la minima intenzione di recidere il contratto con la donna, che non significherebbe altro che perdita di introiti e guadagni.

Per questo le ha offerto uno stipendio e dei cachet che non hanno pari nella televisione italiana. Ecco quanto guadagna la conduttrice!

Quanto guadagna Barbara d’Urso

In base ad alcuni rumors che stanno circolando nell’ultimo periodo, la conduttrice campana arriverebbe a guadagnare ben 8.000 € a puntata sia per Pomeriggio Cinque che per Domenica Live.

La presentatrice quindi arriverebbe addirittura a 50.000 € a settimana!

Ma c’è di più, perché, per ogni puntata di Live – Non è la d’Urso, Barbarella avrebbe guadagnato addirittura 25.000 € per un guadagno complessivo di 300.000 € al mese.

Le cifre sono da capogiro perché corrispondenti a un ammontare di circa tre milioni di euro a stagione!

C’è chi però parla addirittura di un accordo che prevedrebbe sei milioni di euro, un forfait per la conduzione di tutti i programmi di Mediaset dei quali è al timone.