Barbara D’Urso ‘Deformata dal fotoritocco’: lei asfalta gli haters con eleganza e durezza

Barbara D’Urso: la conduttrice pubblica un foto su Instagram piena di particolari strani: ”Photoshop a gogo” ma lei replica duramente

Ha suscitato molto scalpore la foto postata dalla conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso. Infatti i commenti dei fan non tardano ad arrivare, accusandola di fare troppo uso di photoshop.

La foto condivisa da Barbara D’Urso su Instagram

La conduttrice, decide di condividere con i suoi fan una foto per celebrare l’inizio di Agosto. Ma il risultato non è proprio quello sperato e in molti la accusano aver abusato di ”photoshop”.

Barbara al momento si sta rilassando al mare. in attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva e dei suoi programmi.

La D’urso condivide uno scatto che la ritrae a bordo piscina, con sotto la didascalia:

Evviva il primo giorno d’agosto: relax!

Ma ad attirare l’attenzione dei suoi follower, sono i numerosi ritocchi apportati alla foto. Saltano subito all’occhio infatti, numerose stranezze causate da un fotoritocco davvero disastroso.

Il braccio sinistro risulta essere davvero molto sottile, anche il braccio destro è strano c’è un ombra sul polso ed il piede è molto allungato. Questi dettagli saltano subito all’occhio e in molti se ne sono accorti. Ma in realtà tutto dipende dall’angolazione, dalla luce. Barbara non ha usato in malomodo il fotoritocco.

I commenti dei fan sotto al post della conduttrice

Sono molti i commenti degli utenti sotto la foto di Barbara, alcuni scrivono:

“Troppo ritoccata questa foto” e “Photoshop a gogo‘

Altri invece descrivono tutti gli ‘errori” che emergono dalla foto ed un fan a proposito del piede particolarmente allungato scrive:

“Quanto porti di scarpe? 45?”

Altri invece, fanno i complimenti alla conduttrice 62 enne, per la sua forma fisica. Barbara infatti, ha sempre un look molto giovanile, e si mostra in splendida forma.

La D’urso, nonostante sia impegnata quotidianamente con i suoi programmi ha ammesso che nei momenti liberi si tiene in forma, allenandosi e ricorrendo ad un’alimentazione light.

Il post di risposta di Barbara

La conduttrice però questa volta non ha voluto restare in silenzio. Barbara D’Urso ha replicato agli haters e alle persone che approfittano dei commenti cattivi per accaparrarsi qualche clic in maniera elegante ma molto severa, come nel suo stile.

Ecco cosa ha detto a chi dice cose false e brutte sul suo conto.