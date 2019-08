Barbara D’Urso ‘Non lo faccio da 15 anni’, l’imbarazzante confessione privata sui social

Barbara D’Urso si lascia andare ad una confessione sulla sua vita privata: ” Non lo faccio da 15 anni”, ecco cosa ha svelato sui social

La regina di Mediaset, Barbara D’Urso, ha condiviso con i suoi fan una notizia che riguarda la sua vita privata sui social. Ecco cosa ha detto la conduttrice napoletana.

Barbara D’Urso torna con Domenica Live

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. La sua bravura ha oltrepassato anche i confini nazionali tant’è che lo scorso anno sul web è diventata virale la notizia che la vedeva come futura conduttrice di un noto reality spagnolo. La conduttrice napoletana continua a conquistare il pubblico grazie alle sue trasmissione e a sbaragliare la concorrenza portando a casa risultati, in termini di ascolti, difficili da raggiungere.

Una donna oltre che bellissima, simpatica e inarrestabile. L’attrice napoletana è pronta, dopo la sua vacanza in Sicilia, a tornare in tv con Pomeriggio 5. Nelle ultime ore è stata confermata anche la conduzione di Domenica Live. Ieri, Barbara D’Urso ha condiviso su IG un divertentissimo video in cui annuncia che sarà nuovamente al timone della trasmissione di Canale 5.

La confessione privata sui social

Nel video pubblicato sui social, la conduttrice napoletana interpreta diversi personaggi che sono in attesa di un pullmino. Uno di questi è l’autista e in merito a questo personaggio la regina di Mediaset si è lasciata andare ad un confessione segreta:

“Non guido da 15 anni!”.

Non possono mancare le cosiddette ‘buste shock’ quindi sarà una stagione ricca di gossip e scoop. Il video è stato molto apprezzato dal popolo del web. La prima puntata di Domenica Live andrà in onda su Canale 5 a settembre. Inoltre è stata anche confermata al timone del Grande Fratello, che tornerà però in onda solo nella primavera 2020.