Barbara D’Urso beccata in un video con il suo fidanzato in camerino – Foto

Barbara D’Urso beccata in un video con il suo fidanzato in camerino...

Barbara D’Urso, la regina indiscussa degli ascolti di canale cinque, ha caricato un video girato in camerino nel quale però si vede il suo ‘fidanzato’

Barbara D’Urso è molto attiva sui social e spesso e volentieri regala ai suoi fan tante clip divertenti e simpatiche. Una di queste è stata caricata ieri, in serata, e mostra la conduttrice nel suo camerino in compagnia del suo ‘fidanzato’.

Barbara D’Urso mostra il suo fidanzato sui social

La bella Barbara nazionale ha come sempre chiuso in bellezza la sua serata con un video sui social: la conduttrice tiene a mostrare la sua gratitudine ai telespettatori che da anni la seguono con affetto.

La presentatrice del Grande Fratello nip e anche di Pomeriggio cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso ha più volte ricordato nei suoi programmi che il suo cuore batte solo per i figli e per il suo pubblico ma sarà davvero così? Lei stessa ha mostrato in una instagram stories che nel camerino non è sole. Barbara D’Urso ha un vero e proprio fidanzato: il suo pupazzone gigante, un bellissimo orsacchiotto.

Barbara D’Urso sostituisce Ilary Blasi, conduttrice anche del Grande Fratello Vip

La conduttrice ha una vera e propria passione per i pupazzi. Nelle ultime settimane, infatti, spesso gioca con i follower mostrando le avvenute di Peppa, una simpatica pecorella peluche che lei anima e con la quale “conversa”. Barbara non si ferma mai. E’ sempre di corsa e i suoi programmi sono di grandissimo successo.

Presto, secondo un’indiscrezione, Ilary Blasi verrà soppiantata proprio da lei anche al timore del Grande Fratello vip. La D’Urso potrebbe accettare rinunciando alla sua Domenica Live. Ma riuscirà Barbara a dire No per qualche volta? Insomma, con i suoi programmi copre una gran fascia di ore!

Ma si sa, per una come lei che ha tante energie, ma nulla è abbastanza.